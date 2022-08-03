***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
03.08.2022 14:50
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051444
BIST
14:372.673
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 25,83
|Açılış
|: 2.665
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.681
En Düşük
2.665
14:3717,9647
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0193
|Açılış
|: 18,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9730
|
17,9807
En Düşük
17,9198
14:3718,2986
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0492
|Açılış
|: 18,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3420
En Düşük
18,2181
14:371.019,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 3,74
|Açılış
|: 1.019,48
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,74
|
1.021,88
En Düşük
1.012,51
BIST En Aktif Hisseler14:37
|YEOTK
|21,92
|127.936.328
|% 10,01
|
|BEYAZ
|11,88
|52.373.175
|% 10,00
|
|EMNIS
|34,12
|808.090
|% 9,99
|
|COSMO
|16,55
|992.720
|% 9,97
|
|KRPLS
|7,51
|222.212.858
|% 9,96
|
|YAYLA
|4,57
|8.627.241
|% -9,86
|
|BRKO
|2,12
|2.935.572
|% -9,79
|
|ISGYO
|18,61
|221.594.701
|% -9,75
|
|TURGG
|243,40
|22.289.452
|% -9,55
|
|KZBGY
|53,00
|90.790.212
|% -7,75
|
|THYAO
|54,15
|4.652.756.723
|% 3,44
|
|SISE
|23,36
|2.195.908.437
|% 2,19
|
|SASA
|48,80
|991.644.602
|% 1,12
|
|ASELS
|23,12
|710.222.558
|% 1,76
|
|TSKB
|2,78
|650.726.881
|% 6,51
|
|TSKB
|2,78
|650.726.881
|% 6,51
|
|ODAS
|4,17
|607.510.766
|% 4,25
|
|EKGYO
|3,11
|390.909.895
|% 0,97
|
|AKFGY
|2,78
|332.579.545
|% 9,45
|
|ZOREN
|2,29
|268.144.768
|% 9,57
|
|14:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9566
|17,9647
|% 0,11
|
|Euro
|18,2853
|18,2986
|% 0,27
|
|Sterlin
|21,8427
|21,9523
|% 0,44
|
|Frank
|18,6811
|18,7937
|% 0,11
|
|Riyal
|4,7640
|4,7879
|% 0,09
|
|14:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.767
|1.767
|6,80
|
|Altın Gr.
|1.019
|1.019
|3,32
|
|Cumhuriyet
|6.795
|6.897
|-44,00
|
|Tam
|6.831
|6.881
|25,00
|
|Yarım
|3.329
|3.364
|12,00
|
|Çeyrek
|1.669
|1.682
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|20,03
|20,07
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,54
|11,55
|0,01
|
|B. Petrol
|100
|100
|-0,95
|
Seans Raporu
14:37
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-
14:52ODAS
Yüzde 4.50 oranında artışla 4.18 lira fiyatla işlem gören hissede 148, 895, 549 adet işlem
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14:51XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 26, 76 artarak (% 0.94 ) 2, 859
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14:51GLBMD
Yüzde 9.88 oranında artışla 9.34 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 661, 426 adet işlem
-
14:50DZGYO
Yüzde 4.39 oranında artışla 2.38 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 142, 973 adet işlem
-
14:49CUSAN
Yüzde 4.91 oranında artışla 11.11 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 494, 499 adet işlem