***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
03.08.2022 14:51
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051445
BIST
14:372.673
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 25,83
|Açılış
|: 2.665
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.681
En Düşük
2.665
14:3717,9647
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0193
|Açılış
|: 18,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9730
|
17,9807
En Düşük
17,9198
14:3718,2986
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0492
|Açılış
|: 18,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3420
En Düşük
18,2181
14:371.019,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 3,74
|Açılış
|: 1.019,48
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,74
|
1.021,88
En Düşük
1.012,51
BIST En Aktif Hisseler14:35
|YEOTK
|21,92
|127.993.824
|% 10,01
|
|BEYAZ
|11,88
|52.470.829
|% 10,00
|
|EMNIS
|34,12
|808.090
|% 9,99
|
|COSMO
|16,55
|992.720
|% 9,97
|
|KRPLS
|7,51
|222.269.611
|% 9,96
|
|TURGG
|242,50
|22.433.515
|% -9,88
|
|YAYLA
|4,57
|8.848.928
|% -9,86
|
|BRKO
|2,12
|2.935.572
|% -9,79
|
|ISGYO
|18,67
|226.157.335
|% -9,46
|
|KZBGY
|52,50
|92.256.964
|% -8,62
|
|THYAO
|54,15
|4.666.340.844
|% 3,44
|
|SISE
|23,32
|2.199.633.830
|% 2,01
|
|SASA
|48,82
|997.550.667
|% 1,16
|
|ASELS
|23,12
|712.185.041
|% 1,76
|
|TSKB
|2,77
|650.868.733
|% 6,13
|
|TSKB
|2,77
|650.868.733
|% 6,13
|
|ODAS
|4,18
|612.778.542
|% 4,50
|
|EKGYO
|3,10
|391.153.931
|% 0,65
|
|AKFGY
|2,78
|333.019.204
|% 9,45
|
|ZOREN
|2,29
|268.145.458
|% 9,57
|
|14:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9525
|17,9698
|% 0,14
|
|Euro
|18,2859
|18,3022
|% 0,29
|
|Sterlin
|21,8380
|21,9476
|% 0,41
|
|Frank
|18,6792
|18,7917
|% 0,10
|
|Riyal
|4,7637
|4,7876
|% 0,09
|
|14:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.765
|1.765
|4,56
|
|Altın Gr.
|1.020
|1.021
|4,82
|
|Cumhuriyet
|6.797
|6.900
|-41,00
|
|Tam
|6.836
|6.886
|30,00
|
|Yarım
|3.331
|3.367
|15,00
|
|Çeyrek
|1.670
|1.683
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|20,00
|20,03
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,57
|11,58
|0,04
|
|B. Petrol
|100
|100
|-0,35
|