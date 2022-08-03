***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
03.08.2022 14:52
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051446
BIST
16:362.673
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 25,81
|Açılış
|: 2.665
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.681
En Düşük
2.665
16:3617,9536
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0082
|Açılış
|: 18,0080
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9730
|
17,9807
En Düşük
17,9198
16:3618,2744
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0250
|Açılış
|: 18,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3420
En Düşük
18,2181
16:361.021,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 6,17
|Açılış
|: 1.021,92
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,74
|
1.024,22
En Düşük
1.012,51
BIST En Aktif Hisseler16:36
|YEOTK
|21,92
|128.276.811
|% 10,01
|
|BEYAZ
|11,88
|53.227.775
|% 10,00
|
|GLBMD
|9,35
|16.740.468
|% 10,00
|
|EMNIS
|34,12
|808.090
|% 9,99
|
|ASUZU
|352,50
|218.657.536
|% 9,98
|
|TURGG
|242,20
|24.527.303
|% -10,00
|
|ISGYO
|18,56
|297.708.608
|% -9,99
|
|YAYLA
|4,57
|9.406.646
|% -9,86
|
|BRKO
|2,12
|2.935.572
|% -9,79
|
|KZBGY
|52,65
|122.296.554
|% -8,36
|
|THYAO
|54,05
|5.439.568.058
|% 3,25
|
|SISE
|23,30
|2.450.374.429
|% 1,92
|
|SASA
|48,88
|1.125.766.694
|% 1,28
|
|YKBNK
|4,90
|978.115.773
|% 1,87
|
|TSKB
|2,75
|865.092.671
|% 5,36
|
|TSKB
|2,75
|865.092.671
|% 5,36
|
|YKBNK
|4,90
|978.115.773
|% 1,87
|
|ODAS
|4,13
|785.089.300
|% 3,25
|
|AKFGY
|2,79
|412.051.369
|% 9,84
|
|EKGYO
|3,09
|447.989.138
|% 0,32
|
|16:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9435
|17,9536
|% 0,05
|
|Euro
|18,2605
|18,2744
|% 0,14
|
|Sterlin
|21,7737
|21,8829
|% 0,12
|
|Frank
|18,6205
|18,7327
|% -0,21
|
|Riyal
|4,7641
|4,7880
|% 0,10
|
|16:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.768
|1.768
|7,23
|
|Altın Gr.
|1.022
|1.022
|6,74
|
|Cumhuriyet
|6.819
|6.922
|-19,00
|
|Tam
|6.847
|6.901
|45,00
|
|Yarım
|3.336
|3.374
|22,00
|
|Çeyrek
|1.673
|1.686
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|20,00
|20,02
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,58
|11,59
|0,05
|
|B. Petrol
|101
|101
|0,15
|
Seans Raporu
16:36
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16:51XU030
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