***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
03.08.2022 15:24
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051479
BIST
15:352.675
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 27,90
|Açılış
|: 2.665
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.681
En Düşük
2.665
15:3517,9658
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0204
|Açılış
|: 18,0030
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9730
|
17,9807
En Düşük
17,9198
15:3518,3059
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0565
|Açılış
|: 18,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3420
En Düşük
18,2181
15:351.022,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 6,81
|Açılış
|: 1.022,55
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,74
|
1.023,51
En Düşük
1.012,51
BIST En Aktif Hisseler15:33
|YEOTK
|21,92
|128.141.214
|% 10,01
|
|BEYAZ
|11,88
|53.083.480
|% 10,00
|
|EMNIS
|34,12
|808.090
|% 9,99
|
|COSMO
|16,55
|992.720
|% 9,97
|
|KRPLS
|7,51
|222.961.643
|% 9,96
|
|TURGG
|242,20
|23.696.557
|% -10,00
|
|ISGYO
|18,56
|291.354.536
|% -9,99
|
|YAYLA
|4,57
|9.040.200
|% -9,86
|
|BRKO
|2,12
|2.935.572
|% -9,79
|
|KZBGY
|51,95
|104.271.462
|% -9,57
|
|THYAO
|54,15
|5.018.561.624
|% 3,44
|
|SISE
|23,34
|2.350.405.685
|% 2,10
|
|SASA
|48,82
|1.048.174.826
|% 1,16
|
|YKBNK
|4,90
|849.320.469
|% 1,87
|
|ASELS
|23,14
|775.079.329
|% 1,85
|
|TSKB
|2,79
|711.629.898
|% 6,90
|
|YKBNK
|4,90
|849.320.469
|% 1,87
|
|ODAS
|4,16
|689.026.191
|% 4,00
|
|EKGYO
|3,10
|431.611.292
|% 0,65
|
|AKFGY
|2,78
|355.640.556
|% 9,45
|
|15:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9620
|17,9707
|% 0,14
|
|Euro
|18,2964
|18,3096
|% 0,33
|
|Sterlin
|21,8180
|21,9275
|% 0,32
|
|Frank
|18,6483
|18,7606
|% -0,07
|
|Riyal
|4,7631
|4,7870
|% 0,08
|
|15:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.770
|1.770
|9,46
|
|Altın Gr.
|1.020
|1.021
|4,83
|
|Cumhuriyet
|6.795
|6.897
|-44,00
|
|Tam
|6.836
|6.887
|31,00
|
|Yarım
|3.331
|3.367
|15,00
|
|Çeyrek
|1.670
|1.683
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|20,08
|20,10
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,58
|11,60
|0,06
|
|B. Petrol
|102
|102
|1,27
|