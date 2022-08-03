***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
03.08.2022 16:47
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051511
BIST
16:562.676
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 28,75
|Açılış
|: 2.665
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.681
En Düşük
2.665
16:5617,9749
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0295
|Açılış
|: 18,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9730
|
17,9832
En Düşük
17,9198
16:5618,2497
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0003
|Açılış
|: 18,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3420
En Düşük
18,2124
16:561.019,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 3,79
|Açılış
|: 1.019,71
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,74
|
1.024,22
En Düşük
1.012,51
BIST En Aktif Hisseler16:54
|YEOTK
|21,92
|128.323.895
|% 10,01
|
|ULUUN
|22,66
|356.187.436
|% 10,00
|
|BEYAZ
|11,88
|53.265.660
|% 10,00
|
|GLBMD
|9,35
|16.838.718
|% 10,00
|
|EMNIS
|34,12
|808.090
|% 9,99
|
|TURGG
|242,20
|24.616.917
|% -10,00
|
|ISGYO
|18,56
|320.893.972
|% -9,99
|
|YAYLA
|4,57
|9.467.194
|% -9,86
|
|BRKO
|2,12
|2.935.572
|% -9,79
|
|KZBGY
|52,70
|127.357.343
|% -8,27
|
|THYAO
|54,35
|5.795.551.213
|% 3,82
|
|SISE
|23,28
|2.492.734.356
|% 1,84
|
|SASA
|49,40
|1.225.982.078
|% 2,36
|
|YKBNK
|4,92
|1.032.867.900
|% 2,29
|
|TSKB
|2,77
|922.240.343
|% 6,13
|
|TSKB
|2,77
|922.240.343
|% 6,13
|
|YKBNK
|4,92
|1.032.867.900
|% 2,29
|
|ODAS
|4,12
|793.728.432
|% 3,00
|
|SKBNK
|1,82
|295.496.018
|% 8,98
|
|AKFGY
|2,79
|422.207.738
|% 9,84
|
|16:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9656
|17,9743
|% 0,16
|
|Euro
|18,2227
|18,2347
|% -0,08
|
|Sterlin
|21,7664
|21,8756
|% 0,08
|
|Frank
|18,6062
|18,7183
|% -0,29
|
|Riyal
|4,7599
|4,7838
|% 0,01
|
|16:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.767
|1.767
|6,53
|
|Altın Gr.
|1.020
|1.020
|4,55
|
|Cumhuriyet
|6.810
|6.913
|-28,00
|
|Tam
|6.833
|6.885
|29,00
|
|Yarım
|3.329
|3.366
|14,00
|
|Çeyrek
|1.670
|1.682
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|20,03
|20,06
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,55
|11,56
|0,02
|
|B. Petrol
|101
|101
|0,19
|
Seans Raporu
16:54
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