***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
03.08.2022 16:51
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051515
BIST
16:522.675
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 27,61
|Açılış
|: 2.665
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.681
En Düşük
2.665
16:5217,9713
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0259
|Açılış
|: 18,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9730
|
17,9807
En Düşük
17,9198
16:5218,2448
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0046
|Açılış
|: 18,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3420
En Düşük
18,2171
16:521.019,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 4,06
|Açılış
|: 1.019,81
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,74
|
1.024,22
En Düşük
1.012,51
BIST En Aktif Hisseler16:52
|YEOTK
|21,92
|128.313.987
|% 10,01
|
|ULUUN
|22,66
|348.223.531
|% 10,00
|
|GLBMD
|9,35
|16.815.811
|% 10,00
|
|BEYAZ
|11,88
|53.265.518
|% 10,00
|
|EMNIS
|34,12
|808.090
|% 9,99
|
|TURGG
|242,20
|24.611.346
|% -10,00
|
|ISGYO
|18,56
|319.752.996
|% -9,99
|
|YAYLA
|4,57
|9.467.171
|% -9,86
|
|BRKO
|2,12
|2.935.572
|% -9,79
|
|KZBGY
|53,25
|126.802.457
|% -7,31
|
|THYAO
|54,25
|5.759.945.607
|% 3,63
|
|SISE
|23,28
|2.484.622.548
|% 1,84
|
|SASA
|49,00
|1.160.336.432
|% 1,53
|
|YKBNK
|4,93
|1.031.192.431
|% 2,49
|
|TSKB
|2,77
|914.087.234
|% 6,13
|
|TSKB
|2,77
|914.087.234
|% 6,13
|
|YKBNK
|4,93
|1.031.192.431
|% 2,49
|
|ODAS
|4,13
|793.393.225
|% 3,25
|
|SKBNK
|1,82
|286.592.906
|% 8,98
|
|AKFGY
|2,79
|414.664.829
|% 9,84
|
|16:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9584
|17,9713
|% 0,14
|
|Euro
|18,2289
|18,2448
|% -0,03
|
|Sterlin
|21,7588
|21,8680
|% 0,05
|
|Frank
|18,6049
|18,7170
|% -0,30
|
|Riyal
|4,7597
|4,7836
|% 0,00
|
|16:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.768
|1.769
|7,88
|
|Altın Gr.
|1.021
|1.021
|5,55
|
|Cumhuriyet
|6.807
|6.910
|-31,00
|
|Tam
|6.839
|6.892
|36,00
|
|Yarım
|3.332
|3.369
|17,00
|
|Çeyrek
|1.671
|1.684
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|20,07
|20,10
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,55
|11,56
|0,03
|
|B. Petrol
|100
|100
|-0,10
|
Seans Raporu
16:52
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