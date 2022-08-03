***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
03.08.2022 17:16
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051545
BIST
17:132.676
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 28,27
|Açılış
|: 2.665
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.681
En Düşük
2.665
17:1317,9833
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0379
|Açılış
|: 18,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9730
|
18,0522
En Düşük
17,9198
17:1318,2473
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0021
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3420
En Düşük
18,2124
17:131.016,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,03
|Açılış
|: 1.017,45
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,74
|
1.024,22
En Düşük
1.012,51
BIST En Aktif Hisseler17:13
|YEOTK
|21,92
|128.398.511
|% 10,01
|
|BEYAZ
|11,88
|53.282.280
|% 10,00
|
|GLBMD
|9,35
|16.849.630
|% 10,00
|
|EMNIS
|34,12
|808.090
|% 9,99
|
|ASUZU
|352,50
|222.231.886
|% 9,98
|
|TURGG
|242,20
|24.668.506
|% -10,00
|
|ISGYO
|18,56
|323.244.280
|% -9,99
|
|YAYLA
|4,57
|9.513.949
|% -9,86
|
|BRKO
|2,12
|2.935.572
|% -9,79
|
|KZBGY
|52,25
|131.497.711
|% -9,05
|
|THYAO
|54,20
|6.023.243.625
|% 3,53
|
|SISE
|23,26
|2.527.051.324
|% 1,75
|
|SASA
|49,78
|1.518.755.066
|% 3,15
|
|YKBNK
|4,93
|1.103.614.964
|% 2,49
|
|TSKB
|2,86
|1.080.733.825
|% 9,58
|
|TSKB
|2,86
|1.080.733.825
|% 9,58
|
|YKBNK
|4,93
|1.103.614.964
|% 2,49
|
|ODAS
|4,14
|820.950.796
|% 3,50
|
|SKBNK
|1,83
|308.858.024
|% 9,58
|
|AKFGY
|2,79
|422.897.348
|% 9,84
|
|17:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9795
|17,9833
|% 0,21
|
|Euro
|18,2322
|18,2473
|% -0,01
|
|Sterlin
|21,7336
|21,8426
|% -0,07
|
|Frank
|18,5864
|18,6983
|% -0,40
|
|Riyal
|4,7674
|4,7913
|% 0,17
|
|17:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.760
|1.761
|0,20
|
|Altın Gr.
|1.020
|1.020
|3,97
|
|Cumhuriyet
|6.810
|6.913
|-28,00
|
|Tam
|6.830
|6.894
|38,00
|
|Yarım
|3.328
|3.370
|18,00
|
|Çeyrek
|1.669
|1.685
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|19,96
|19,99
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|11,56
|11,58
|0,04
|
|B. Petrol
|101
|101
|0,12
|
Seans Raporu
17:13
daha fazla
-
17:28USAK
Yüzde 4.13 oranında artışla 2.52 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 889, 573 adet işlem
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17:27BNTAS
Yüzde 4.90 oranında artışla 4.07 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 092, 879 adet işlem
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17:26
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler FROTO, KRDMD, KOZAA
-
17:26
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler THYAO, SASA, HEKTS
-
17:26XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 21, 02 artarak (% 0.90 ) 2, 361