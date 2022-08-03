***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
03.08.2022 13:36
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051410
BIST
17:452.673
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 25,45
|Açılış
|: 2.665
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.681
En Düşük
2.665
17:4517,9697
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0243
|Açılış
|: 18,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9730
|
18,0522
En Düşük
17,9198
17:4518,2090
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0404
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3420
En Düşük
18,1933
17:451.016,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,40
|Açılış
|: 1.016,15
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,74
|
1.024,22
En Düşük
1.012,51
BIST En Aktif Hisseler17:45
|YEOTK
|21,92
|128.662.055
|% 10,01
|
|ULUUN
|22,66
|394.851.365
|% 10,00
|
|BEYAZ
|11,88
|53.389.402
|% 10,00
|
|GLBMD
|9,35
|16.872.378
|% 10,00
|
|EMNIS
|34,12
|808.090
|% 9,99
|
|TURGG
|242,20
|25.111.489
|% -10,00
|
|ISGYO
|18,56
|324.442.477
|% -9,99
|
|KZBGY
|51,75
|137.600.332
|% -9,92
|
|YAYLA
|4,57
|9.778.904
|% -9,86
|
|BRKO
|2,12
|2.935.572
|% -9,79
|
|THYAO
|54,20
|6.417.594.372
|% 3,53
|
|SISE
|23,22
|2.654.843.732
|% 1,57
|
|SASA
|49,70
|1.706.852.796
|% 2,98
|
|YKBNK
|4,91
|1.155.646.559
|% 2,08
|
|TSKB
|2,86
|1.139.349.267
|% 9,58
|
|TSKB
|2,86
|1.139.349.267
|% 9,58
|
|YKBNK
|4,91
|1.155.646.559
|% 2,08
|
|EKGYO
|3,13
|722.155.361
|% 1,62
|
|ODAS
|4,14
|856.744.369
|% 3,50
|
|SKBNK
|1,83
|316.181.979
|% 9,58
|
|17:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9570
|17,9697
|% 0,14
|
|Euro
|18,1973
|18,2090
|% -0,22
|
|Sterlin
|21,7205
|21,8294
|% -0,13
|
|Frank
|18,5735
|18,6854
|% -0,47
|
|Riyal
|4,7686
|4,7925
|% 0,19
|
|17:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.757
|1.757
|-3,56
|
|Altın Gr.
|1.016
|1.016
|0,13
|
|Cumhuriyet
|6.789
|6.892
|-49,00
|
|Tam
|6.804
|6.869
|13,00
|
|Yarım
|3.315
|3.358
|6,00
|
|Çeyrek
|1.663
|1.678
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|19,90
|19,93
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,52
|11,53
|-0,01
|
|B. Petrol
|100
|100
|-0,49
|
Seans Raporu
17:45
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