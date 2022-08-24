***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
24.08.2022 16:01
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058009
BIST
15:513.102
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -19,94
|Açılış
|: 3.133
|
|Önceki Kapanış
|: 3.122
|
3.149
En Düşük
3.085
15:5118,1615
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0519
|Açılış
|: 18,2150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2000
|
18,1677
En Düşük
18,0790
15:5118,0273
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0404
|Açılış
|: 18,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2000
|
18,0802
En Düşük
17,9977
15:511.018,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,30
|Açılış
|: 1.018,29
|
|Önceki Kapanış
|: 1.018,00
|
1.022,96
En Düşük
1.015,25
BIST En Aktif Hisseler15:51
|HKTM
|17,71
|3.230.322
|% 10,00
|
|UZERB
|43,00
|2.006.989
|% 9,97
|
|KLNMA
|18,77
|3.949.002
|% 9,96
|
|TLMAN
|37,78
|58.164.362
|% 9,95
|
|MEPET
|4,13
|32.742.897
|% 9,84
|
|UFUK
|60,60
|510.706
|% -7,27
|
|EKIZ
|9,80
|445.894
|% -7,11
|
|SANFM
|16,86
|32.773.101
|% -6,85
|
|ISCTR
|7,78
|3.708.051.906
|% -5,12
|
|YGYO
|1,06
|46.273.241
|% -4,50
|
|THYAO
|69,90
|8.771.295.037
|% 3,10
|
|ISCTR
|7,78
|3.708.051.906
|% -5,12
|
|YKBNK
|6,11
|3.269.519.342
|% -2,71
|
|GARAN
|23,42
|2.725.199.027
|% 1,47
|
|SISE
|25,14
|1.824.947.922
|% -1,87
|
|YKBNK
|6,11
|3.269.519.342
|% -2,71
|
|EKGYO
|3,91
|1.735.148.781
|% -1,51
|
|ALBRK
|2,33
|750.713.536
|% 1,75
|
|ADESE
|0,96
|123.879.316
|% -2,04
|
|VAKBN
|5,10
|646.411.012
|% -0,78
|
|15:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1526
|18,1615
|% 0,29
|
|Euro
|18,0167
|18,0273
|% -0,22
|
|Sterlin
|21,3027
|21,4096
|% -0,29
|
|Frank
|18,7095
|18,8222
|% 0,01
|
|Riyal
|4,8154
|4,8396
|% 0,15
|
|15:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.745
|1.745
|-3,02
|
|Altın Gr.
|1.018
|1.018
|0,30
|
|Cumhuriyet
|6.795
|6.897
|-21,00
|
|Tam
|6.832
|6.883
|-33,00
|
|Yarım
|3.329
|3.365
|-16,00
|
|Çeyrek
|1.670
|1.682
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|19,01
|19,04
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,11
|11,12
|-0,03
|
|B. Petrol
|101
|101
|0,35
|
Seans Raporu
15:51
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16:06XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -24, 22 kaybederek (% -0.71 ) 3, 376
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16:06
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16:06XU100
Endeks 3, 101 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 65 altında . İşlem hacmi 53, 171.00 milyon TL de
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16:04CMBTN
Yüzde -6.48 oranında düşüşle 317.30 lira fiyatla işlem gören hissede 127, 826 adet işlem