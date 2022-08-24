***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
24.08.2022 16:03
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058023
BIST
16:393.099
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -22,09
|Açılış
|: 3.133
|
|Önceki Kapanış
|: 3.122
|
3.149
En Düşük
3.085
16:3918,1612
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0516
|Açılış
|: 18,2170
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2000
|
18,1677
En Düşük
18,0790
16:3918,0350
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0327
|Açılış
|: 18,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2000
|
18,0802
En Düşük
17,9977
16:391.018,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,80
|Açılış
|: 1.018,80
|
|Önceki Kapanış
|: 1.018,00
|
1.022,96
En Düşük
1.015,25
BIST En Aktif Hisseler16:37
|BFREN
|1.437,40
|9.509.838
|% 9,99
|
|DOGUB
|6,51
|31.465.259
|% 9,97
|
|UZERB
|43,00
|2.006.989
|% 9,97
|
|KLNMA
|18,77
|3.949.002
|% 9,96
|
|TLMAN
|37,78
|59.234.858
|% 9,95
|
|CMENT
|54,00
|1.379.754
|% -10,00
|
|COSMO
|32,52
|3.237.458
|% -9,97
|
|UFUK
|60,60
|510.706
|% -7,27
|
|EKIZ
|9,80
|445.894
|% -7,11
|
|CMBTN
|316,00
|52.160.057
|% -6,87
|
|THYAO
|69,95
|9.101.289.502
|% 3,17
|
|ISCTR
|7,81
|4.315.435.229
|% -4,76
|
|YKBNK
|6,14
|3.646.365.940
|% -2,23
|
|AKBNK
|11,17
|3.088.200.830
|% -2,70
|
|GARAN
|23,36
|2.922.829.886
|% 1,21
|
|YKBNK
|6,14
|3.646.365.940
|% -2,23
|
|ISCTR
|7,81
|4.315.435.229
|% -4,76
|
|EKGYO
|3,90
|1.912.152.272
|% -1,76
|
|ALBRK
|2,36
|902.384.525
|% 3,06
|
|AKBNK
|11,17
|3.088.200.830
|% -2,70
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1573
|18,1645
|% 0,30
|
|Euro
|18,0199
|18,0338
|% -0,19
|
|Sterlin
|21,2965
|21,4033
|% -0,32
|
|Frank
|18,6919
|18,8045
|% -0,09
|
|Riyal
|4,8176
|4,8417
|% 0,19
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.744
|1.744
|-3,81
|
|Altın Gr.
|1.018
|1.018
|0,39
|
|Cumhuriyet
|6.798
|6.901
|-17,00
|
|Tam
|6.832
|6.883
|-33,00
|
|Yarım
|3.329
|3.365
|-16,00
|
|Çeyrek
|1.670
|1.682
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|18,98
|19,01
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|11,08
|11,09
|-0,06
|
|B. Petrol
|100
|100
|0,08
|