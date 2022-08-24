***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
24.08.2022 16:09
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058037
BIST
16:383.099
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -22,15
|Açılış
|: 3.133
|
|Önceki Kapanış
|: 3.122
|
3.149
En Düşük
3.085
16:3818,1664
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0568
|Açılış
|: 18,2170
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2000
|
18,1677
En Düşük
18,0790
16:3818,0353
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0324
|Açılış
|: 18,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2000
|
18,0802
En Düşük
17,9977
16:381.018,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,47
|Açılış
|: 1.018,47
|
|Önceki Kapanış
|: 1.018,00
|
1.022,96
En Düşük
1.015,25
BIST En Aktif Hisseler16:38
|HKTM
|17,71
|3.313.718
|% 10,00
|
|BFREN
|1.437,40
|9.509.838
|% 9,99
|
|OBASE
|17,42
|221.874.992
|% 9,97
|
|DOGUB
|6,51
|31.432.709
|% 9,97
|
|UZERB
|43,00
|2.006.989
|% 9,97
|
|CMENT
|54,00
|1.379.754
|% -10,00
|
|COSMO
|32,52
|3.237.458
|% -9,97
|
|CMBTN
|313,10
|51.581.907
|% -7,72
|
|UFUK
|60,60
|510.706
|% -7,27
|
|EKIZ
|9,80
|445.894
|% -7,11
|
|THYAO
|69,95
|9.067.991.165
|% 3,17
|
|ISCTR
|7,82
|4.273.635.341
|% -4,63
|
|YKBNK
|6,15
|3.617.634.629
|% -2,07
|
|AKBNK
|11,18
|3.073.828.035
|% -2,61
|
|GARAN
|23,48
|2.893.913.347
|% 1,73
|
|YKBNK
|6,15
|3.617.634.629
|% -2,07
|
|ISCTR
|7,82
|4.273.635.341
|% -4,63
|
|EKGYO
|3,91
|1.874.950.766
|% -1,51
|
|ALBRK
|2,37
|900.170.667
|% 3,49
|
|AKBNK
|11,18
|3.073.828.035
|% -2,61
|
|16:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1591
|18,1664
|% 0,31
|
|Euro
|18,0244
|18,0353
|% -0,18
|
|Sterlin
|21,2945
|21,4013
|% -0,33
|
|Frank
|18,6879
|18,8005
|% -0,11
|
|Riyal
|4,8175
|4,8417
|% 0,19
|
|16:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.745
|1.745
|-3,38
|
|Altın Gr.
|1.018
|1.019
|0,59
|
|Cumhuriyet
|6.802
|6.905
|-13,00
|
|Tam
|6.833
|6.884
|-32,00
|
|Yarım
|3.329
|3.365
|-16,00
|
|Çeyrek
|1.670
|1.682
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|18,97
|18,99
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|11,08
|11,10
|-0,05
|
|B. Petrol
|100
|100
|-0,08
|
Seans Raporu
16:38
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16:53AKFGY
Yüzde -4.11 oranında düşüşle 3.27 lira fiyatla işlem gören hissede 90, 323, 158 adet işlem
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16:51XU030
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16:50CANTE
Yüzde -3.78 oranında düşüşle 93.00 lira fiyatla işlem gören hissede 245, 509 adet işlem