***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.09.2022 14:36
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060504
BIST
15:363.387
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 28,61
|Açılış
|: 3.382
|
|Önceki Kapanış
|: 3.358
|
3.449
En Düşük
3.299
15:3618,2342
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0185
|Açılış
|: 18,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2580
|
18,2342
En Düşük
18,1962
15:3618,0898
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0035
|Açılış
|: 18,1250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1050
|
18,2140
En Düşük
18,0763
15:361.002,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,06
|Açılış
|: 1.002,88
|
|Önceki Kapanış
|: 1.001,82
|
1.011,48
En Düşük
1.001,16
BIST En Aktif Hisseler15:36
|INVEO
|18,59
|248.482.617
|% 10,00
|
|FADE
|9,90
|152.864.935
|% 10,00
|
|ICBCT
|8,72
|101.546.242
|% 9,96
|
|ROYAL
|4,31
|1.085.680
|% 9,95
|
|HALKB
|10,85
|1.918.322.447
|% 9,93
|
|COSMO
|34,92
|977.345
|% -10,00
|
|ISKUR
|850.500,00
|850.500
|% -10,00
|
|MTRKS
|38,52
|9.719.251
|% -9,96
|
|DOGUB
|9,14
|11.909.924
|% -9,95
|
|BRMEN
|3,29
|1.969.841
|% -9,86
|
|YKBNK
|8,15
|11.380.332.286
|% 0,49
|
|EREGL
|31,90
|7.309.401.666
|% 2,97
|
|AKBNK
|15,18
|6.200.151.878
|% 6,98
|
|EKGYO
|4,55
|5.743.749.206
|% 3,88
|
|THYAO
|74,45
|4.742.701.420
|% -0,93
|
|YKBNK
|8,15
|11.380.332.286
|% 0,49
|
|EKGYO
|4,55
|5.743.749.206
|% 3,88
|
|ISCTR
|10,21
|4.276.919.900
|% 5,91
|
|AKBNK
|15,18
|6.200.151.878
|% 6,98
|
|KRDMD
|13,63
|4.002.761.728
|% 5,82
|
|15:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2189
|18,2342
|% 0,10
|
|Euro
|18,0789
|18,0898
|% -0,02
|
|Sterlin
|21,0101
|21,1155
|% 0,40
|
|Frank
|18,4732
|18,5845
|% -0,26
|
|Riyal
|4,8349
|4,8592
|% 0,06
|
|15:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.712
|1.712
|1,55
|
|Altın Gr.
|1.003
|1.003
|1,06
|
|Cumhuriyet
|6.746
|6.848
|15,00
|
|Tam
|6.772
|6.850
|38,00
|
|Yarım
|3.300
|3.344
|13,00
|
|Çeyrek
|1.655
|1.674
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|18,27
|18,29
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|10,69
|10,70
|0,05
|
|B. Petrol
|92,93
|92,93
|-2,81
|
Seans Raporu
15:36
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