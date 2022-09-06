***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.09.2022 14:41
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060505
BIST
14:483.399
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 41,03
|Açılış
|: 3.382
|
|Önceki Kapanış
|: 3.358
|
3.449
En Düşük
3.299
14:4818,2242
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0085
|Açılış
|: 18,2680
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2580
|
18,2311
En Düşük
18,1962
14:4818,1014
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0081
|Açılış
|: 18,1150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1050
|
18,2140
En Düşük
18,0815
14:481.003,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 1,60
|Açılış
|: 1.003,42
|
|Önceki Kapanış
|: 1.001,82
|
1.011,48
En Düşük
1.001,16
BIST En Aktif Hisseler14:48
|INVEO
|18,59
|246.314.911
|% 10,00
|
|FADE
|9,90
|151.094.745
|% 10,00
|
|ICBCT
|8,72
|100.931.814
|% 9,96
|
|ROYAL
|4,31
|1.085.680
|% 9,95
|
|HALKB
|10,85
|1.908.371.826
|% 9,93
|
|COSMO
|34,92
|977.345
|% -10,00
|
|ISKUR
|850.500,00
|850.500
|% -10,00
|
|MTRKS
|38,52
|9.683.581
|% -9,96
|
|DOGUB
|9,14
|11.869.151
|% -9,95
|
|BRMEN
|3,29
|1.969.841
|% -9,86
|
|YKBNK
|8,26
|8.863.323.259
|% 1,85
|
|EREGL
|32,16
|6.809.862.054
|% 3,81
|
|AKBNK
|15,22
|5.513.561.634
|% 7,26
|
|EKGYO
|4,55
|5.251.688.171
|% 3,88
|
|SISE
|25,92
|4.271.087.238
|% 0,70
|
|EKGYO
|4,55
|5.251.688.171
|% 3,88
|
|YKBNK
|8,26
|8.863.323.259
|% 1,85
|
|ISCTR
|10,29
|3.843.800.024
|% 6,74
|
|AKBNK
|15,22
|5.513.561.634
|% 7,26
|
|VAKBN
|10,08
|2.768.715.757
|% 9,92
|
|14:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2215
|18,2242
|% 0,05
|
|Euro
|18,0911
|18,1014
|% 0,04
|
|Sterlin
|21,0207
|21,1261
|% 0,45
|
|Frank
|18,4777
|18,5890
|% -0,24
|
|Riyal
|4,8343
|4,8585
|% 0,05
|
|14:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.713
|1.714
|3,34
|
|Altın Gr.
|1.003
|1.004
|1,70
|
|Cumhuriyet
|6.743
|6.845
|12,00
|
|Tam
|6.769
|6.836
|24,00
|
|Yarım
|3.298
|3.342
|11,00
|
|Çeyrek
|1.654
|1.673
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|18,46
|18,48
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|10,79
|10,80
|0,14
|
|B. Petrol
|92,85
|92,85
|-2,89
|
Seans Raporu
14:48
daha fazla
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15:03OYAKC
Yüzde 5.09 oranında artışla 15.91 lira fiyatla işlem gören hissede 39, 133, 172 adet işlem
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15:02KRDMD
Yüzde 7.22 oranında artışla 13.81 lira fiyatla işlem gören hissede 270, 305, 293 adet işlem
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Yüzde 4.89 oranında artışla 18.88 lira fiyatla işlem gören hissede 808, 982 adet işlem
-
15:00XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 55, 99 artarak (% 1.53 ) 3, 725
-
15:00XU100
Endeks 3, 402 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 31 üstünde . İşlem hacmi 81, 393.00 milyon TL de