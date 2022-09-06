***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.09.2022 14:43
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060509
BIST
14:293.401
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 42,31
|Açılış
|: 3.382
|
|Önceki Kapanış
|: 3.358
|
3.449
En Düşük
3.299
14:2918,2309
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0152
|Açılış
|: 18,2680
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2580
|
18,2311
En Düşük
18,1962
14:2918,1016
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0083
|Açılış
|: 18,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1050
|
18,2140
En Düşük
18,0825
14:291.003,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 1,61
|Açılış
|: 1.003,44
|
|Önceki Kapanış
|: 1.001,82
|
1.011,48
En Düşük
1.001,16
BIST En Aktif Hisseler14:27
|INVEO
|18,59
|240.673.612
|% 10,00
|
|ICBCT
|8,72
|100.787.314
|% 9,96
|
|ROYAL
|4,31
|1.085.680
|% 9,95
|
|VKING
|7,64
|8.465.742
|% 9,93
|
|HALKB
|10,85
|1.906.824.203
|% 9,93
|
|COSMO
|34,92
|977.345
|% -10,00
|
|ISKUR
|850.500,00
|850.500
|% -10,00
|
|MTRKS
|38,52
|9.641.171
|% -9,96
|
|DOGUB
|9,14
|11.815.782
|% -9,95
|
|BRMEN
|3,29
|1.969.841
|% -9,86
|
|YKBNK
|8,19
|8.006.799.830
|% 0,99
|
|EREGL
|32,18
|6.686.946.084
|% 3,87
|
|EKGYO
|4,57
|5.180.208.971
|% 4,34
|
|AKBNK
|15,01
|5.079.171.657
|% 5,78
|
|SISE
|25,88
|4.190.115.987
|% 0,54
|
|EKGYO
|4,57
|5.180.208.971
|% 4,34
|
|YKBNK
|8,19
|8.006.799.830
|% 0,99
|
|ISCTR
|10,30
|3.663.460.487
|% 6,85
|
|AKBNK
|15,01
|5.079.171.657
|% 5,78
|
|VAKBN
|10,08
|2.749.321.545
|% 9,92
|
|14:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2115
|18,2389
|% 0,13
|
|Euro
|18,0907
|18,1034
|% 0,06
|
|Sterlin
|21,0401
|21,1456
|% 0,54
|
|Frank
|18,4947
|18,6061
|% -0,15
|
|Riyal
|4,8348
|4,8591
|% 0,06
|
|14:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.713
|1.713
|2,58
|
|Altın Gr.
|1.004
|1.004
|2,45
|
|Cumhuriyet
|6.739
|6.841
|8,00
|
|Tam
|6.773
|6.840
|28,00
|
|Yarım
|3.300
|3.344
|13,00
|
|Çeyrek
|1.655
|1.674
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|18,37
|18,40
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|10,76
|10,78
|0,13
|
|B. Petrol
|92,63
|92,63
|-3,11
|
Seans Raporu
14:27
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14:42BURVA
Yüzde 4.63 oranında artışla 22.58 lira fiyatla işlem gören hissede 983, 320 adet işlem
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14:41FADE
Yüzde 10.00 oranında artışla 9.90 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 531, 804 adet işlem
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14:40XU100
Endeks 3, 397 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 15 üstünde . İşlem hacmi 78, 253.00 milyon TL de
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14:38VKING
Yüzde 9.93 oranında artışla 7.64 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 109, 908 adet işlem
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14:37KLKIM
Yüzde 9.56 oranında artışla 28.20 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 893, 422 adet işlem