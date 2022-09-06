***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.09.2022 14:45
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060512
BIST
14:453.402
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 43,97
|Açılış
|: 3.382
|
|Önceki Kapanış
|: 3.358
|
3.449
En Düşük
3.299
14:4518,2278
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0121
|Açılış
|: 18,2680
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2580
|
18,2311
En Düşük
18,1962
14:4518,0974
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0041
|Açılış
|: 18,1150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1050
|
18,2140
En Düşük
18,0815
14:451.003,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 1,54
|Açılış
|: 1.003,36
|
|Önceki Kapanış
|: 1.001,82
|
1.011,48
En Düşük
1.001,16
BIST En Aktif Hisseler14:45
|INVEO
|18,59
|246.288.420
|% 10,00
|
|FADE
|9,90
|151.044.958
|% 10,00
|
|ICBCT
|8,72
|100.918.010
|% 9,96
|
|ROYAL
|4,31
|1.085.680
|% 9,95
|
|HALKB
|10,85
|1.908.266.450
|% 9,93
|
|COSMO
|34,92
|977.345
|% -10,00
|
|ISKUR
|850.500,00
|850.500
|% -10,00
|
|MTRKS
|38,52
|9.683.389
|% -9,96
|
|DOGUB
|9,14
|11.869.133
|% -9,95
|
|BRMEN
|3,29
|1.969.841
|% -9,86
|
|YKBNK
|8,26
|8.840.849.380
|% 1,85
|
|EREGL
|32,14
|6.799.994.716
|% 3,74
|
|AKBNK
|15,19
|5.500.777.276
|% 7,05
|
|EKGYO
|4,55
|5.250.380.315
|% 3,88
|
|SISE
|25,90
|4.267.068.906
|% 0,62
|
|EKGYO
|4,55
|5.250.380.315
|% 3,88
|
|YKBNK
|8,26
|8.840.849.380
|% 1,85
|
|ISCTR
|10,30
|3.837.070.826
|% 6,85
|
|AKBNK
|15,19
|5.500.777.276
|% 7,05
|
|VAKBN
|10,08
|2.767.376.327
|% 9,92
|
|14:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2202
|18,2278
|% 0,07
|
|Euro
|18,0875
|18,0974
|% 0,02
|
|Sterlin
|21,0256
|21,1311
|% 0,47
|
|Frank
|18,4781
|18,5894
|% -0,24
|
|Riyal
|4,8344
|4,8586
|% 0,05
|
|14:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.712
|1.713
|2,47
|
|Altın Gr.
|1.003
|1.003
|1,61
|
|Cumhuriyet
|6.741
|6.843
|10,00
|
|Tam
|6.767
|6.834
|22,00
|
|Yarım
|3.297
|3.341
|10,00
|
|Çeyrek
|1.654
|1.673
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|18,43
|18,45
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|10,75
|10,76
|0,11
|
|B. Petrol
|93,13
|93,13
|-2,61
|
Seans Raporu
14:45
daha fazla
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14:58INVEO
Yüzde 10.00 oranında artışla 18.59 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 441, 119 adet işlem
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14:57AKBNK
Yüzde 6.84 oranında artışla 15.16 lira fiyatla işlem gören hissede 369, 478, 088 adet işlem
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14:56GEDIK
Yüzde 5.09 oranında artışla 9.29 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 138, 666 adet işlem
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14:55XU100
Endeks 3, 405 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 37 üstünde . İşlem hacmi 80, 711.00 milyon TL de
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14:55VKING
Yüzde 9.93 oranında artışla 7.64 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 118, 970 adet işlem