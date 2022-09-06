***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.09.2022 14:46
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060513
BIST
14:443.402
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 43,50
|Açılış
|: 3.382
|
|Önceki Kapanış
|: 3.358
|
3.449
En Düşük
3.299
14:4418,2295
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0138
|Açılış
|: 95,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 95,7400
|
18,2311
En Düşük
18,1962
14:4418,0963
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0030
|Açılış
|: 13,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 14,5200
|
18,2140
En Düşük
18,0815
14:4410,82
En Yüksek
|Değişim
|: 1,57%
|| 0,17
|Açılış
|: 10,82
|
|Önceki Kapanış
|: 10,65
|
10,84
En Düşük
10,64
BIST En Aktif Hisseler14:44
|FADE
|9,90
|151.031.989
|% 10,00
|
|ICBCT
|8,72
|100.918.010
|% 9,96
|
|ROYAL
|4,31
|1.085.680
|% 9,95
|
|HALKB
|10,85
|1.908.017.823
|% 9,93
|
|VKING
|7,64
|8.523.975
|% 9,93
|
|COSMO
|34,92
|977.345
|% -10,00
|
|ISKUR
|850.500,00
|850.500
|% -10,00
|
|MTRKS
|38,52
|9.681.386
|% -9,96
|
|DOGUB
|9,14
|11.868.621
|% -9,95
|
|BRMEN
|3,29
|1.969.841
|% -9,86
|
|YKBNK
|8,27
|8.675.991.308
|% 1,97
|
|EREGL
|32,14
|6.770.874.244
|% 3,74
|
|AKBNK
|15,23
|5.437.816.781
|% 7,33
|
|EKGYO
|4,56
|5.228.669.622
|% 4,11
|
|SISE
|25,92
|4.258.097.111
|% 0,70
|
|EKGYO
|4,56
|5.228.669.622
|% 4,11
|
|YKBNK
|8,27
|8.675.991.308
|% 1,97
|
|ISCTR
|10,31
|3.803.785.265
|% 6,95
|
|AKBNK
|15,23
|5.437.816.781
|% 7,33
|
|VAKBN
|10,08
|2.765.697.896
|% 9,92
|
|14:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2157
|18,2295
|% 0,08
|
|Euro
|18,0859
|18,0963
|% 0,02
|
|Sterlin
|21,0341
|21,1396
|% 0,51
|
|Frank
|18,4832
|18,5945
|% -0,21
|
|Riyal
|4,8342
|4,8585
|% 0,05
|
|14:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.712
|1.712
|1,92
|
|Altın Gr.
|1.003
|1.004
|1,77
|
|Cumhuriyet
|6.743
|6.845
|12,00
|
|Tam
|6.769
|6.836
|24,00
|
|Yarım
|3.298
|3.342
|11,00
|
|Çeyrek
|1.654
|1.673
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|18,41
|18,44
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|10,77
|10,79
|0,13
|
|B. Petrol
|92,76
|92,76
|-2,98
|
Seans Raporu
14:44
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14:58INVEO
Yüzde 10.00 oranında artışla 18.59 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 441, 119 adet işlem
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14:57AKBNK
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14:55VKING
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