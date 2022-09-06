***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.09.2022 14:47
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060514
BIST
14:323.401
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 43,10
|Açılış
|: 3.382
|
|Önceki Kapanış
|: 3.358
|
3.449
En Düşük
3.299
14:3218,2286
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0129
|Açılış
|: 18,2680
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2580
|
18,2311
En Düşük
18,1962
14:3218,0990
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0057
|Açılış
|: 18,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1050
|
18,2140
En Düşük
18,0825
14:321.003,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 1,89
|Açılış
|: 1.003,71
|
|Önceki Kapanış
|: 1.001,82
|
1.011,48
En Düşük
1.001,16
BIST En Aktif Hisseler14:30
|FADE
|9,90
|150.900.052
|% 10,00
|
|ICBCT
|8,72
|100.826.502
|% 9,96
|
|ROYAL
|4,31
|1.085.680
|% 9,95
|
|HALKB
|10,85
|1.907.444.617
|% 9,93
|
|VKING
|7,64
|8.523.424
|% 9,93
|
|COSMO
|34,92
|977.345
|% -10,00
|
|ISKUR
|850.500,00
|850.500
|% -10,00
|
|MTRKS
|38,52
|9.649.645
|% -9,96
|
|DOGUB
|9,14
|11.845.506
|% -9,95
|
|BRMEN
|3,29
|1.969.841
|% -9,86
|
|YKBNK
|8,23
|8.211.172.103
|% 1,48
|
|EREGL
|32,22
|6.718.239.555
|% 4,00
|
|AKBNK
|15,18
|5.230.086.617
|% 6,98
|
|EKGYO
|4,57
|5.191.836.468
|% 4,34
|
|SISE
|25,88
|4.209.574.406
|% 0,54
|
|EKGYO
|4,57
|5.191.836.468
|% 4,34
|
|YKBNK
|8,23
|8.211.172.103
|% 1,48
|
|ISCTR
|10,30
|3.716.228.066
|% 6,85
|
|AKBNK
|15,18
|5.230.086.617
|% 6,98
|
|VAKBN
|10,08
|2.759.219.913
|% 9,92
|
|14:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2212
|18,2286
|% 0,07
|
|Euro
|18,0903
|18,0990
|% 0,03
|
|Sterlin
|21,0401
|21,1456
|% 0,54
|
|Frank
|18,4947
|18,6061
|% -0,15
|
|Riyal
|4,8348
|4,8591
|% 0,06
|
|14:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.712
|1.713
|2,47
|
|Altın Gr.
|1.003
|1.003
|1,61
|
|Cumhuriyet
|6.741
|6.843
|10,00
|
|Tam
|6.767
|6.834
|22,00
|
|Yarım
|3.297
|3.341
|10,00
|
|Çeyrek
|1.654
|1.673
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|18,43
|18,45
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|10,75
|10,76
|0,11
|
|B. Petrol
|93,13
|93,13
|-2,61
|
Seans Raporu
14:30
daha fazla
-
14:47BURCE
Yüzde 8.34 oranında artışla 34.28 lira fiyatla işlem gören hissede 754, 907 adet işlem
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14:45XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 54, 57 artarak (% 1.49 ) 3, 724
-
14:45XU100
Endeks 3, 401 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 26 üstünde . İşlem hacmi 78, 850.00 milyon TL de
-
14:45VAKBN
Yüzde 9.92 oranında artışla 10.08 lira fiyatla işlem gören hissede 280, 650, 583 adet işlem
-
14:44SKBNK
Yüzde 6.21 oranında artışla 4.96 lira fiyatla işlem gören hissede 28, 168, 762 adet işlem