***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.09.2022 14:48
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060515
BIST
14:363.404
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 45,40
|Açılış
|: 3.382
|
|Önceki Kapanış
|: 3.358
|
3.449
En Düşük
3.299
14:3618,2337
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0180
|Açılış
|: 18,2680
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2580
|
18,2337
En Düşük
18,1962
14:3618,0912
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0021
|Açılış
|: 18,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1050
|
18,2140
En Düşük
18,0825
14:361.003,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 1,77
|Açılış
|: 1.003,59
|
|Önceki Kapanış
|: 1.001,82
|
1.011,48
En Düşük
1.001,16
BIST En Aktif Hisseler14:36
|FADE
|9,90
|150.925.515
|% 10,00
|
|ICBCT
|8,72
|100.826.502
|% 9,96
|
|ROYAL
|4,31
|1.085.680
|% 9,95
|
|HALKB
|10,85
|1.907.468.379
|% 9,93
|
|VKING
|7,64
|8.523.952
|% 9,93
|
|COSMO
|34,92
|977.345
|% -10,00
|
|ISKUR
|850.500,00
|850.500
|% -10,00
|
|MTRKS
|38,52
|9.663.975
|% -9,96
|
|DOGUB
|9,14
|11.845.506
|% -9,95
|
|BRMEN
|3,29
|1.969.841
|% -9,86
|
|YKBNK
|8,22
|8.299.045.218
|% 1,36
|
|EREGL
|32,20
|6.728.411.201
|% 3,94
|
|AKBNK
|15,13
|5.268.098.335
|% 6,62
|
|EKGYO
|4,56
|5.194.726.412
|% 4,11
|
|SISE
|25,90
|4.218.062.908
|% 0,62
|
|EKGYO
|4,56
|5.194.726.412
|% 4,11
|
|YKBNK
|8,22
|8.299.045.218
|% 1,36
|
|ISCTR
|10,27
|3.737.962.878
|% 6,54
|
|AKBNK
|15,13
|5.268.098.335
|% 6,62
|
|VAKBN
|10,08
|2.760.961.233
|% 9,92
|
|14:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2180
|18,2337
|% 0,10
|
|Euro
|18,0815
|18,0912
|% -0,01
|
|Sterlin
|21,0346
|21,1401
|% 0,52
|
|Frank
|18,4799
|18,5912
|% -0,23
|
|Riyal
|4,8343
|4,8586
|% 0,05
|
|14:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.712
|1.712
|1,92
|
|Altın Gr.
|1.003
|1.004
|1,77
|
|Cumhuriyet
|6.743
|6.845
|12,00
|
|Tam
|6.769
|6.836
|24,00
|
|Yarım
|3.298
|3.342
|11,00
|
|Çeyrek
|1.654
|1.673
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|18,41
|18,44
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|10,77
|10,79
|0,13
|
|B. Petrol
|92,76
|92,76
|-2,98
|
Seans Raporu
14:36
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