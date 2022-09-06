***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.09.2022 14:49
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060516
BIST
14:343.400
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 41,86
|Açılış
|: 3.382
|
|Önceki Kapanış
|: 3.358
|
3.449
En Düşük
3.299
14:3418,2368
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0211
|Açılış
|: 18,2680
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2580
|
18,2368
En Düşük
18,1962
14:3418,1019
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0086
|Açılış
|: 18,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1050
|
18,2140
En Düşük
18,0825
14:341.003,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 1,89
|Açılış
|: 1.003,71
|
|Önceki Kapanış
|: 1.001,82
|
1.011,48
En Düşük
1.001,16
BIST En Aktif Hisseler14:34
|FADE
|9,90
|150.668.907
|% 10,00
|
|INVEO
|18,59
|241.428.944
|% 10,00
|
|ICBCT
|8,72
|100.821.227
|% 9,96
|
|ROYAL
|4,31
|1.085.680
|% 9,95
|
|HALKB
|10,85
|1.907.405.622
|% 9,93
|
|COSMO
|34,92
|977.345
|% -10,00
|
|ISKUR
|850.500,00
|850.500
|% -10,00
|
|MTRKS
|38,52
|9.649.645
|% -9,96
|
|DOGUB
|9,14
|11.825.471
|% -9,95
|
|BRMEN
|3,29
|1.969.841
|% -9,86
|
|YKBNK
|8,23
|8.149.979.420
|% 1,48
|
|EREGL
|32,20
|6.709.110.103
|% 3,94
|
|EKGYO
|4,57
|5.181.281.780
|% 4,34
|
|AKBNK
|15,12
|5.163.540.631
|% 6,55
|
|SISE
|25,90
|4.205.729.469
|% 0,62
|
|EKGYO
|4,57
|5.181.281.780
|% 4,34
|
|YKBNK
|8,23
|8.149.979.420
|% 1,48
|
|ISCTR
|10,30
|3.701.864.369
|% 6,85
|
|AKBNK
|15,12
|5.163.540.631
|% 6,55
|
|VAKBN
|10,08
|2.758.422.081
|% 9,92
|
|14:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2122
|18,2368
|% 0,12
|
|Euro
|18,0904
|18,1019
|% 0,05
|
|Sterlin
|21,0461
|21,1516
|% 0,57
|
|Frank
|18,4925
|18,6039
|% -0,16
|
|Riyal
|4,8347
|4,8590
|% 0,06
|
|14:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.712
|1.712
|2,06
|
|Altın Gr.
|1.004
|1.004
|2,48
|
|Cumhuriyet
|6.739
|6.841
|8,00
|
|Tam
|6.773
|6.840
|28,00
|
|Yarım
|3.300
|3.344
|13,00
|
|Çeyrek
|1.655
|1.674
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|18,35
|18,37
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|10,76
|10,78
|0,12
|
|B. Petrol
|92,71
|92,71
|-3,03
|
Seans Raporu
14:34
daha fazla
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14:49IMASM
Yüzde 7.88 oranında artışla 69.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 394, 436 adet işlem
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14:47BURCE
Yüzde 8.34 oranında artışla 34.28 lira fiyatla işlem gören hissede 754, 907 adet işlem
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14:45XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 54, 57 artarak (% 1.49 ) 3, 724
-
14:45XU100
Endeks 3, 401 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 26 üstünde . İşlem hacmi 78, 850.00 milyon TL de
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14:45VAKBN
Yüzde 9.92 oranında artışla 10.08 lira fiyatla işlem gören hissede 280, 650, 583 adet işlem