***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.09.2022 15:02
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060517
BIST
15:053.406
En Yüksek
|Değişim
|: 1,43%
|| 48,03
|Açılış
|: 3.382
|
|Önceki Kapanış
|: 3.358
|
3.449
En Düşük
3.299
15:0518,2412
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0255
|Açılış
|: 18,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2580
|
18,2412
En Düşük
18,1962
15:0518,1059
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0126
|Açılış
|: 18,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1050
|
18,2140
En Düşük
18,0763
15:051.004,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 2,38
|Açılış
|: 1.004,20
|
|Önceki Kapanış
|: 1.001,82
|
1.011,48
En Düşük
1.001,16
BIST En Aktif Hisseler15:05
|INVEO
|18,59
|246.558.607
|% 10,00
|
|FADE
|9,90
|152.419.722
|% 10,00
|
|ICBCT
|8,72
|100.934.656
|% 9,96
|
|ROYAL
|4,31
|1.085.680
|% 9,95
|
|HALKB
|10,85
|1.909.094.967
|% 9,93
|
|COSMO
|34,92
|977.345
|% -10,00
|
|ISKUR
|850.500,00
|850.500
|% -10,00
|
|MTRKS
|38,52
|9.691.902
|% -9,96
|
|DOGUB
|9,14
|11.877.468
|% -9,95
|
|MIPAZ
|7,01
|43.745.699
|% -9,90
|
|YKBNK
|8,26
|9.160.679.384
|% 1,85
|
|EREGL
|32,26
|6.947.625.756
|% 4,13
|
|AKBNK
|15,16
|5.631.735.156
|% 6,84
|
|EKGYO
|4,59
|5.369.250.562
|% 4,79
|
|SISE
|25,86
|4.314.583.048
|% 0,47
|
|EKGYO
|4,57
|5.384.922.420
|% 4,34
|
|YKBNK
|8,26
|9.174.770.727
|% 1,85
|
|ISCTR
|10,28
|3.921.502.183
|% 6,64
|
|AKBNK
|15,16
|5.644.656.059
|% 6,84
|
|VAKBN
|10,08
|2.772.759.268
|% 9,92
|
|15:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.713
|1.714
|3,44
|
|Altın Gr.
|1.004
|1.004
|2,33
|
|Cumhuriyet
|6.743
|6.845
|12,00
|
|Tam
|6.774
|6.841
|29,00
|
|Yarım
|3.301
|3.344
|13,00
|
|Çeyrek
|1.655
|1.675
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|18,37
|18,40
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|10,87
|10,89
|0,24
|
|B. Petrol
|92,92
|92,92
|-2,82
|
Seans Raporu
15:05
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