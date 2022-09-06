***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.09.2022 15:07
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060520
BIST
15:083.414
En Yüksek
|Değişim
|: 1,65%
|| 55,47
|Açılış
|: 3.382
|
|Önceki Kapanış
|: 3.358
|
3.449
En Düşük
3.299
15:0818,2381
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0224
|Açılış
|: 18,2730
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2580
|
18,2381
En Düşük
18,1962
15:0818,1069
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0136
|Açılış
|: 18,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1050
|
18,2140
En Düşük
18,0763
15:081.003,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 1,95
|Açılış
|: 1.003,77
|
|Önceki Kapanış
|: 1.001,82
|
1.011,48
En Düşük
1.001,16
BIST En Aktif Hisseler15:06
|INVEO
|18,59
|246.626.833
|% 10,00
|
|FADE
|9,90
|152.672.726
|% 10,00
|
|ICBCT
|8,72
|101.051.844
|% 9,96
|
|ROYAL
|4,31
|1.085.680
|% 9,95
|
|VKING
|7,64
|8.599.465
|% 9,93
|
|COSMO
|34,92
|977.345
|% -10,00
|
|ISKUR
|850.500,00
|850.500
|% -10,00
|
|MTRKS
|38,52
|9.698.604
|% -9,96
|
|DOGUB
|9,14
|11.878.775
|% -9,95
|
|MIPAZ
|7,01
|44.021.297
|% -9,90
|
|YKBNK
|8,30
|9.251.133.922
|% 2,34
|
|EREGL
|32,32
|6.973.411.124
|% 4,33
|
|AKBNK
|15,18
|5.659.633.954
|% 6,98
|
|EKGYO
|4,59
|5.401.408.404
|% 4,79
|
|SISE
|25,88
|4.332.250.928
|% 0,54
|
|EKGYO
|4,59
|5.401.408.404
|% 4,79
|
|YKBNK
|8,30
|9.251.133.922
|% 2,34
|
|ISCTR
|10,29
|3.928.780.318
|% 6,74
|
|AKBNK
|15,18
|5.659.633.954
|% 6,98
|
|VAKBN
|10,08
|2.773.120.778
|% 9,92
|
|15:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2052
|18,2416
|% 0,14
|
|Euro
|18,1000
|18,1117
|% 0,10
|
|Sterlin
|21,0176
|21,1230
|% 0,43
|
|Frank
|18,4777
|18,5890
|% -0,24
|
|Riyal
|4,8342
|4,8585
|% 0,05
|
|15:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.713
|1.713
|3,19
|
|Altın Gr.
|1.004
|1.004
|1,95
|
|Cumhuriyet
|6.746
|6.848
|15,00
|
|Tam
|6.772
|6.839
|27,00
|
|Yarım
|3.300
|3.343
|12,00
|
|Çeyrek
|1.655
|1.674
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|18,33
|18,36
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|10,79
|10,80
|0,15
|
|B. Petrol
|93,01
|93,01
|-2,73
|
Seans Raporu
15:06
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