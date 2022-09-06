***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.09.2022 15:20
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060526
BIST
15:203.403
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 44,16
|Açılış
|: 3.382
|
|Önceki Kapanış
|: 3.358
|
3.449
En Düşük
3.299
15:2018,2286
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0129
|Açılış
|: 18,2730
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2580
|
18,2311
En Düşük
18,1962
15:2018,0956
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0023
|Açılış
|: 18,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1050
|
18,2140
En Düşük
18,0763
15:201.004,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 2,68
|Açılış
|: 1.004,50
|
|Önceki Kapanış
|: 1.001,82
|
1.011,48
En Düşük
1.001,16
BIST En Aktif Hisseler15:18
|INVEO
|18,59
|247.320.147
|% 10,00
|
|FADE
|9,90
|152.751.768
|% 10,00
|
|ICBCT
|8,72
|101.362.555
|% 9,96
|
|ROYAL
|4,31
|1.085.680
|% 9,95
|
|HALKB
|10,85
|1.911.904.206
|% 9,93
|
|COSMO
|34,92
|977.345
|% -10,00
|
|ISKUR
|850.500,00
|850.500
|% -10,00
|
|MTRKS
|38,52
|9.710.699
|% -9,96
|
|DOGUB
|9,14
|11.890.328
|% -9,95
|
|BRMEN
|3,29
|1.969.841
|% -9,86
|
|YKBNK
|8,40
|10.211.313.218
|% 3,58
|
|EREGL
|32,30
|7.084.770.304
|% 4,26
|
|AKBNK
|15,16
|5.750.151.178
|% 6,84
|
|EKGYO
|4,57
|5.510.692.680
|% 4,34
|
|THYAO
|75,30
|4.439.655.676
|% 0,20
|
|YKBNK
|8,40
|10.211.313.218
|% 3,58
|
|EKGYO
|4,57
|5.510.692.680
|% 4,34
|
|ISCTR
|10,29
|4.002.363.376
|% 6,74
|
|AKBNK
|15,16
|5.750.151.178
|% 6,84
|
|KRDMD
|13,77
|3.905.119.017
|% 6,91
|
|15:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2230
|18,2273
|% 0,06
|
|Euro
|18,0897
|18,0987
|% 0,03
|
|Sterlin
|21,0385
|21,1440
|% 0,53
|
|Frank
|18,4925
|18,6039
|% -0,16
|
|Riyal
|4,8346
|4,8588
|% 0,05
|
|15:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.713
|1.713
|3,19
|
|Altın Gr.
|1.004
|1.004
|1,95
|
|Cumhuriyet
|6.746
|6.848
|15,00
|
|Tam
|6.772
|6.839
|27,00
|
|Yarım
|3.300
|3.343
|12,00
|
|Çeyrek
|1.655
|1.674
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|18,33
|18,36
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|10,79
|10,80
|0,15
|
|B. Petrol
|93,01
|93,01
|-2,73
|
Seans Raporu
15:18
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15:33KRDMA
Yüzde 5.41 oranında artışla 10.53 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 160, 087 adet işlem
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15:31KLKIM
Yüzde 8.94 oranında artışla 28.04 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 038, 488 adet işlem
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15:30XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 63, 14 artarak (% 1.72 ) 3, 732
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15:30XU100
Endeks 3, 409 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 5 üstünde . İşlem hacmi 85, 921.00 milyon TL de
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15:30KNFRT
Yüzde 7.98 oranında artışla 11.77 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 302, 585 adet işlem