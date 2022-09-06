***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.09.2022 16:51
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060615
BIST
16:383.419
En Yüksek
|Değişim
|: 1,80%
|| 60,51
|Açılış
|: 3.382
|
|Önceki Kapanış
|: 3.358
|
3.449
En Düşük
3.299
16:3818,2312
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0155
|Açılış
|: 18,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2580
|
18,2312
En Düşük
18,1962
16:3818,0533
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0400
|Açılış
|: 18,0850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1050
|
18,2140
En Düşük
18,0266
16:381.001,17
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,65
|Açılış
|: 1.001,17
|
|Önceki Kapanış
|: 1.001,82
|
1.011,48
En Düşük
999,74
BIST En Aktif Hisseler16:38
|ASUZU
|304,80
|143.675.824
|% 10,00
|
|INVEO
|18,59
|256.984.616
|% 10,00
|
|ATAGY
|4,95
|2.836.884
|% 10,00
|
|FADE
|9,90
|153.608.940
|% 10,00
|
|ICBCT
|8,72
|102.014.846
|% 9,96
|
|COSMO
|34,92
|977.345
|% -10,00
|
|ISKUR
|850.500,00
|850.500
|% -10,00
|
|MTRKS
|38,52
|10.178.794
|% -9,96
|
|DOGUB
|9,14
|12.163.888
|% -9,95
|
|BRMEN
|3,29
|1.969.841
|% -9,86
|
|YKBNK
|8,57
|14.682.403.004
|% 5,67
|
|EREGL
|32,30
|7.775.475.004
|% 4,26
|
|AKBNK
|15,60
|7.362.724.536
|% 9,94
|
|EKGYO
|4,59
|6.071.231.054
|% 4,79
|
|GARAN
|26,46
|5.910.296.362
|% 4,58
|
|YKBNK
|8,57
|14.682.403.004
|% 5,67
|
|EKGYO
|4,59
|6.071.231.054
|% 4,79
|
|ISCTR
|10,54
|5.176.544.340
|% 9,34
|
|AKBNK
|15,60
|7.362.724.536
|% 9,94
|
|KRDMD
|13,76
|4.276.888.962
|% 6,83
|
|16:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2237
|18,2312
|% 0,09
|
|Euro
|18,0449
|18,0533
|% -0,22
|
|Sterlin
|20,9630
|21,0681
|% 0,17
|
|Frank
|18,4666
|18,5778
|% -0,30
|
|Riyal
|4,8351
|4,8594
|% 0,06
|
|16:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.709
|1.710
|-0,78
|
|Altın Gr.
|1.001
|1.002
|-0,24
|
|Cumhuriyet
|6.749
|6.851
|18,00
|
|Tam
|6.773
|6.858
|46,00
|
|Yarım
|3.300
|3.348
|17,00
|
|Çeyrek
|1.655
|1.676
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|18,25
|18,28
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|10,70
|10,71
|0,06
|
|B. Petrol
|94,19
|94,19
|-1,55
|
Seans Raporu
16:38
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16:50
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