***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.09.2022 16:52
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060616
BIST
17:223.408
En Yüksek
|Değişim
|: 1,48%
|| 49,61
|Açılış
|: 3.382
|
|Önceki Kapanış
|: 3.358
|
3.449
En Düşük
3.299
17:2218,2313
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0156
|Açılış
|: 18,2980
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2580
|
18,2313
En Düşük
18,1962
17:2218,0475
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0458
|Açılış
|: 18,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1050
|
18,2140
En Düşük
17,9862
17:22999,73
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -2,09
|Açılış
|: 999,39
|
|Önceki Kapanış
|: 1.001,82
|
1.011,48
En Düşük
997,76
BIST En Aktif Hisseler17:22
|ASUZU
|304,80
|147.167.003
|% 10,00
|
|INVEO
|18,59
|257.366.585
|% 10,00
|
|FADE
|9,90
|154.339.154
|% 10,00
|
|ATAGY
|4,95
|3.084.463
|% 10,00
|
|ICBCT
|8,72
|102.223.769
|% 9,96
|
|COSMO
|34,92
|977.345
|% -10,00
|
|ISKUR
|850.500,00
|850.500
|% -10,00
|
|MTRKS
|38,52
|10.427.017
|% -9,96
|
|DOGUB
|9,14
|12.686.605
|% -9,95
|
|MIPAZ
|7,01
|63.812.476
|% -9,90
|
|YKBNK
|8,51
|16.194.276.165
|% 4,93
|
|EREGL
|31,92
|8.295.108.221
|% 3,03
|
|AKBNK
|15,60
|7.431.562.796
|% 9,94
|
|EKGYO
|4,56
|7.019.672.173
|% 4,11
|
|GARAN
|26,44
|6.741.499.742
|% 4,51
|
|YKBNK
|8,51
|16.194.276.165
|% 4,93
|
|EKGYO
|4,56
|7.019.672.173
|% 4,11
|
|ISCTR
|10,60
|5.590.840.948
|% 9,96
|
|AKBNK
|15,60
|7.431.562.796
|% 9,94
|
|KRDMD
|13,65
|4.620.591.081
|% 5,98
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2212
|18,2313
|% 0,09
|
|Euro
|18,0394
|18,0475
|% -0,25
|
|Sterlin
|20,9229
|21,0279
|% -0,02
|
|Frank
|18,4317
|18,5427
|% -0,49
|
|Riyal
|4,8358
|4,8601
|% 0,08
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.707
|1.708
|-2,73
|
|Altın Gr.
|1.000
|1.000
|-2,13
|
|Cumhuriyet
|6.740
|6.842
|9,00
|
|Tam
|6.770
|6.855
|43,00
|
|Yarım
|3.299
|3.346
|15,00
|
|Çeyrek
|1.654
|1.676
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|18,11
|18,14
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|10,57
|10,58
|-0,07
|
|B. Petrol
|92,89
|92,89
|-2,85
|
Seans Raporu
17:22
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17:37PENGD
Yüzde 5.90 oranında artışla 6.46 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 665, 920 adet işlem
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17:36ISCTR
Yüzde 9.96 oranında artışla 10.60 lira fiyatla işlem gören hissede 550, 386, 735 adet işlem
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17:35XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 39, 14 artarak (% 1.31 ) 3, 035
-
17:35
Tavandan işlem gören hisse senedleri : HALKB, ICBCT, FADE, KRSTL, ROYAL, BUCIM, VKING, ISCTR, ASUZU, ATAGY
-
17:35
Tabandan işlem gören hisse senetleri : MTRKS, DOGUB, COSMO, BRMEN, ISKUR, MIPAZ