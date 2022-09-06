***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.09.2022 16:55
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060621
BIST
17:233.408
En Yüksek
|Değişim
|: 1,49%
|| 50,09
|Açılış
|: 3.382
|
|Önceki Kapanış
|: 3.358
|
3.449
En Düşük
3.299
17:2318,2322
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0165
|Açılış
|: 18,2980
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2580
|
18,2322
En Düşük
18,1962
17:2318,0525
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0408
|Açılış
|: 18,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1050
|
18,2140
En Düşük
17,9862
17:23999,38
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -2,44
|Açılış
|: 999,38
|
|Önceki Kapanış
|: 1.001,82
|
1.011,48
En Düşük
997,76
BIST En Aktif Hisseler17:23
|INVEO
|18,59
|257.323.065
|% 10,00
|
|ASUZU
|304,80
|147.120.978
|% 10,00
|
|ATAGY
|4,95
|3.084.463
|% 10,00
|
|FADE
|9,90
|154.045.777
|% 10,00
|
|ISCTR
|10,60
|5.590.189.069
|% 9,96
|
|COSMO
|34,92
|977.345
|% -10,00
|
|ISKUR
|850.500,00
|850.500
|% -10,00
|
|MTRKS
|38,52
|10.416.887
|% -9,96
|
|DOGUB
|9,14
|12.686.605
|% -9,95
|
|MIPAZ
|7,01
|63.624.972
|% -9,90
|
|YKBNK
|8,50
|16.116.807.027
|% 4,81
|
|EREGL
|31,88
|8.275.666.113
|% 2,91
|
|AKBNK
|15,60
|7.430.827.880
|% 9,94
|
|EKGYO
|4,56
|7.009.353.951
|% 4,11
|
|GARAN
|26,36
|6.680.727.275
|% 4,19
|
|YKBNK
|8,50
|16.116.807.027
|% 4,81
|
|EKGYO
|4,56
|7.009.353.951
|% 4,11
|
|ISCTR
|10,60
|5.590.189.069
|% 9,96
|
|AKBNK
|15,60
|7.430.827.880
|% 9,94
|
|KRDMD
|13,64
|4.612.772.188
|% 5,90
|
|17:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2207
|18,2322
|% 0,09
|
|Euro
|18,0427
|18,0525
|% -0,23
|
|Sterlin
|20,9177
|21,0226
|% -0,04
|
|Frank
|18,4244
|18,5354
|% -0,53
|
|Riyal
|4,8359
|4,8601
|% 0,08
|
|17:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.708
|1.708
|-2,42
|
|Altın Gr.
|999
|999
|-2,40
|
|Cumhuriyet
|6.740
|6.842
|9,00
|
|Tam
|6.769
|6.854
|42,00
|
|Yarım
|3.298
|3.346
|15,00
|
|Çeyrek
|1.654
|1.675
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|18,11
|18,14
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|10,58
|10,59
|-0,06
|
|B. Petrol
|93,03
|93,03
|-2,71
|
Seans Raporu
17:23
daha fazla
-
17:38PETUN
Yüzde 9.01 oranında artışla 37.76 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 109, 006 adet işlem
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17:37PENGD
Yüzde 5.90 oranında artışla 6.46 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 665, 920 adet işlem
-
17:36ISCTR
Yüzde 9.96 oranında artışla 10.60 lira fiyatla işlem gören hissede 550, 386, 735 adet işlem
-
17:35XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 39, 14 artarak (% 1.31 ) 3, 035
-
17:35
Tavandan işlem gören hisse senedleri : HALKB, ICBCT, FADE, KRSTL, ROYAL, BUCIM, VKING, ISCTR, ASUZU, ATAGY