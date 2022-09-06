***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.09.2022 16:57
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060625
BIST
16:583.418
En Yüksek
|Değişim
|: 1,77%
|| 59,58
|Açılış
|: 3.382
|
|Önceki Kapanış
|: 3.358
|
3.449
En Düşük
3.299
16:5818,2330
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0173
|Açılış
|: 18,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2580
|
18,2330
En Düşük
18,1962
16:5818,0143
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0790
|Açılış
|: 18,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1050
|
18,2140
En Düşük
17,9862
16:581.001,32
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,51
|Açılış
|: 1.001,06
|
|Önceki Kapanış
|: 1.001,82
|
1.011,48
En Düşük
999,74
BIST En Aktif Hisseler16:58
|ASUZU
|304,80
|146.585.749
|% 10,00
|
|ATAGY
|4,95
|3.036.834
|% 10,00
|
|FADE
|9,90
|153.975.754
|% 10,00
|
|INVEO
|18,59
|257.016.795
|% 10,00
|
|ICBCT
|8,72
|102.043.265
|% 9,96
|
|COSMO
|34,92
|977.345
|% -10,00
|
|ISKUR
|850.500,00
|850.500
|% -10,00
|
|MTRKS
|38,52
|10.258.762
|% -9,96
|
|DOGUB
|9,14
|12.172.169
|% -9,95
|
|BRMEN
|3,29
|1.969.841
|% -9,86
|
|YKBNK
|8,51
|15.517.691.260
|% 4,93
|
|EREGL
|32,08
|8.081.922.439
|% 3,55
|
|AKBNK
|15,60
|7.417.776.780
|% 9,94
|
|EKGYO
|4,64
|6.478.375.544
|% 5,94
|
|GARAN
|26,38
|6.273.585.509
|% 4,27
|
|YKBNK
|8,51
|15.517.691.260
|% 4,93
|
|EKGYO
|4,64
|6.478.375.544
|% 5,94
|
|ISCTR
|10,58
|5.397.311.315
|% 9,75
|
|AKBNK
|15,60
|7.417.776.780
|% 9,94
|
|KRDMD
|13,66
|4.528.388.256
|% 6,06
|
|16:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2237
|18,2330
|% 0,09
|
|Euro
|18,0072
|18,0143
|% -0,44
|
|Sterlin
|20,9537
|21,0588
|% 0,13
|
|Frank
|18,4549
|18,5661
|% -0,36
|
|Riyal
|4,8354
|4,8596
|% 0,07
|
|16:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.705
|1.705
|-5,18
|
|Altın Gr.
|1.002
|1.002
|0,34
|
|Cumhuriyet
|6.749
|6.851
|18,00
|
|Tam
|6.778
|6.859
|47,00
|
|Yarım
|3.303
|3.348
|17,00
|
|Çeyrek
|1.656
|1.677
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|18,09
|18,12
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|10,69
|10,71
|0,05
|
|B. Petrol
|93,66
|93,66
|-2,08
|
Seans Raporu
16:58
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