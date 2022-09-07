***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.09.2022 10:38
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060871
BIST
10:473.372
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -19,57
|Açılış
|: 3.402
|
|Önceki Kapanış
|: 3.391
|
3.424
En Düşük
3.363
10:4718,2387
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0043
|Açılış
|: 18,2980
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2580
|
18,2567
En Düşük
18,2124
10:4718,1104
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0591
|Açılış
|: 18,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1050
|
18,1160
En Düşük
18,0019
10:47996,91
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,47
|Açılış
|: 996,91
|
|Önceki Kapanış
|: 997,38
|
999,08
En Düşük
991,11
BIST En Aktif Hisseler10:47
|BRKO
|2,31
|457.981
|% 10,00
|
|ROYAL
|4,74
|3.774.770
|% 9,98
|
|ZRGYO
|4,53
|61.838.372
|% 9,95
|
|BRMEN
|3,76
|210.075
|% 9,94
|
|ATAGY
|5,35
|1.191.336
|% 8,08
|
|MTRKS
|34,68
|7.123.758
|% -9,97
|
|VKING
|7,08
|3.599.711
|% -7,33
|
|COSMO
|32,60
|526.066
|% -6,64
|
|FADE
|9,29
|67.803.617
|% -6,16
|
|ISFIN
|8,40
|12.947.221
|% -5,08
|
|YKBNK
|8,19
|2.162.967.286
|% -1,09
|
|AKBNK
|15,58
|1.831.510.066
|% 0,06
|
|THYAO
|75,05
|1.437.271.869
|% 1,90
|
|GARAN
|25,90
|1.028.793.536
|% 0,08
|
|EKGYO
|4,59
|1.022.873.913
|% 1,77
|
|YKBNK
|8,19
|2.162.967.286
|% -1,09
|
|EKGYO
|4,59
|1.022.873.913
|% 1,77
|
|AKBNK
|15,58
|1.831.510.066
|% 0,06
|
|VAKBN
|10,87
|1.009.087.472
|% 7,84
|
|ISCTR
|10,68
|998.593.651
|% 1,42
|
|10:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2310
|18,2387
|% 0,02
|
|Euro
|18,1036
|18,1104
|% 0,33
|
|Sterlin
|20,9028
|21,0076
|% -0,15
|
|Frank
|18,4433
|18,5544
|% 0,02
|
|Riyal
|4,8379
|4,8621
|% 0,06
|
|10:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.703
|1.703
|0,73
|
|Altın Gr.
|997
|997
|-0,47
|
|Cumhuriyet
|6.740
|6.842
|9,00
|
|Tam
|6.752
|6.843
|3,00
|
|Yarım
|3.290
|3.340
|1,00
|
|Çeyrek
|1.650
|1.673
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|18,16
|18,18
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|10,59
|10,61
|0,03
|
|B. Petrol
|91,81
|91,81
|-1,02
|
Seans Raporu
10:47
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