***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.09.2022 10:41
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060873
BIST
10:303.402
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 10,31
|Açılış
|: 3.402
|
|Önceki Kapanış
|: 3.391
|
3.424
En Düşük
3.363
10:3018,2461
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0117
|Açılış
|: 18,2980
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2580
|
18,2567
En Düşük
18,2124
10:3018,0750
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0237
|Açılış
|: 18,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1050
|
18,0897
En Düşük
18,0019
10:30995,40
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -1,98
|Açılış
|: 995,40
|
|Önceki Kapanış
|: 997,38
|
999,08
En Düşük
991,11
BIST En Aktif Hisseler10:28
|BRKO
|2,31
|457.981
|% 10,00
|
|ROYAL
|4,74
|3.774.770
|% 9,98
|
|BRMEN
|3,76
|210.075
|% 9,94
|
|ZRGYO
|4,51
|44.881.359
|% 9,47
|
|ORGE
|12,76
|21.419.930
|% 8,14
|
|MTRKS
|34,68
|6.534.787
|% -9,97
|
|COSMO
|32,60
|526.066
|% -6,64
|
|SANEL
|10,05
|311.787
|% -6,51
|
|VKING
|7,21
|2.645.828
|% -5,63
|
|DOGUB
|8,65
|3.241.689
|% -5,36
|
|YKBNK
|8,24
|1.522.192.704
|% -0,48
|
|AKBNK
|15,70
|1.354.793.905
|% 0,83
|
|THYAO
|74,85
|1.155.705.347
|% 1,63
|
|GARAN
|26,00
|810.240.713
|% 0,46
|
|EKGYO
|4,59
|756.946.838
|% 1,77
|
|YKBNK
|8,24
|1.522.192.704
|% -0,48
|
|EKGYO
|4,59
|756.946.838
|% 1,77
|
|AKBNK
|15,70
|1.354.793.905
|% 0,83
|
|VAKBN
|10,84
|719.215.026
|% 7,54
|
|ISCTR
|10,72
|603.788.910
|% 1,80
|
|10:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2269
|18,2433
|% 0,05
|
|Euro
|18,0719
|18,0790
|% 0,15
|
|Sterlin
|20,8913
|20,9960
|% -0,20
|
|Frank
|18,4275
|18,5386
|% -0,07
|
|Riyal
|4,8382
|4,8624
|% 0,06
|
|10:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.699
|1.699
|-2,92
|
|Altın Gr.
|995
|995
|-2,34
|
|Cumhuriyet
|6.740
|6.842
|9,00
|
|Tam
|6.740
|6.830
|-10,00
|
|Yarım
|3.284
|3.334
|-5,00
|
|Çeyrek
|1.647
|1.669
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|18,03
|18,06
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|10,55
|10,57
|0,00
|
|B. Petrol
|91,72
|91,72
|-1,11
|