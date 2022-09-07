***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.09.2022 10:58
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060881
BIST
10:513.377
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -14,69
|Açılış
|: 3.402
|
|Önceki Kapanış
|: 3.391
|
3.424
En Düşük
3.363
10:5118,2376
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0032
|Açılış
|: 18,2980
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2580
|
18,2567
En Düşük
18,2124
10:5118,1167
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0654
|Açılış
|: 18,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1050
|
18,1194
En Düşük
18,0019
10:51997,36
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,01
|Açılış
|: 997,36
|
|Önceki Kapanış
|: 997,38
|
999,08
En Düşük
991,11
BIST En Aktif Hisseler10:51
|BRKO
|2,31
|457.981
|% 10,00
|
|ROYAL
|4,74
|3.774.770
|% 9,98
|
|ZRGYO
|4,53
|71.891.964
|% 9,95
|
|BRMEN
|3,76
|210.075
|% 9,94
|
|ORGE
|12,70
|30.002.048
|% 7,63
|
|MTRKS
|34,68
|7.170.541
|% -9,97
|
|FADE
|9,30
|84.806.843
|% -6,06
|
|FLAP
|7,63
|17.142.069
|% -4,03
|
|ISDMR
|26,54
|67.358.445
|% -3,63
|
|NTGAZ
|21,66
|23.894.215
|% -3,48
|
|INVEO
|19,51
|106.507.023
|% 4,95
|
|OYAKC
|15,47
|89.235.443
|% -1,21
|
|FADE
|9,30
|84.806.843
|% -6,06
|
|ZRGYO
|4,53
|71.891.964
|% 9,95
|
|ISDMR
|26,54
|67.358.445
|% -3,63
|
|ZRGYO
|4,53
|71.891.964
|% 9,95
|
|MOBTL
|2,32
|21.789.468
|% -0,43
|
|FADE
|9,30
|84.806.843
|% -6,06
|
|SEGYO
|1,35
|11.852.059
|% -1,46
|
|TURSG
|7,30
|51.589.956
|% 1,81
|
|10:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2316
|18,2376
|% 0,02
|
|Euro
|18,1061
|18,1167
|% 0,36
|
|Sterlin
|20,9043
|21,0091
|% -0,14
|
|Frank
|18,4618
|18,5730
|% 0,12
|
|Riyal
|4,8384
|4,8627
|% 0,07
|
|10:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.703
|1.703
|0,73
|
|Altın Gr.
|997
|997
|-0,47
|
|Cumhuriyet
|6.740
|6.842
|9,00
|
|Tam
|6.752
|6.843
|3,00
|
|Yarım
|3.290
|3.340
|1,00
|
|Çeyrek
|1.650
|1.673
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|18,16
|18,18
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|10,59
|10,61
|0,03
|
|B. Petrol
|91,81
|91,81
|-1,02
|
Seans Raporu
10:51
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