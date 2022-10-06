***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.10.2022 08:58
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067738
BIST
17:523.553
En Yüksek
|Değişim
|: 1,97%
|| 68,50
|Açılış
|: 3.520
|
|Önceki Kapanış
|: 3.484
|
3.565
En Düşük
3.508
17:5218,5900
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0372
|Açılış
|: 18,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6400
|
18,6705
En Düşük
18,5492
17:5218,3391
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0237
|Açılış
|: 18,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3400
|
18,5165
En Düşük
18,2641
17:521.022,68
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -2,67
|Açılış
|: 1.022,51
|
|Önceki Kapanış
|: 1.025,34
|
1.030,90
En Düşük
1.020,44
BIST En Aktif Hisseler17:50
|KMPUR
|66,00
|233.709.939
|% 10,00
|
|AKENR
|3,31
|191.084.298
|% 9,97
|
|ERBOS
|153,50
|235.898.841
|% 9,96
|
|PKART
|22,08
|19.187.686
|% 9,96
|
|GOZDE
|11,27
|154.759.237
|% 9,95
|
|INFO
|9,65
|8.619.940
|% -9,98
|
|KIMMR
|8,88
|9.799.666
|% -9,94
|
|EKIZ
|13,42
|1.055.413
|% -9,87
|
|CMENT
|53,70
|266.390
|% -5,21
|
|RODRG
|36,84
|4.913.004
|% -5,00
|
|SASA
|83,10
|7.280.385.382
|% 0,42
|
|THYAO
|84,10
|5.382.781.998
|% -0,83
|
|SISE
|29,46
|4.668.794.811
|% 3,88
|
|EKGYO
|4,24
|2.489.799.912
|% 0,47
|
|YKBNK
|8,14
|2.348.055.571
|% 4,23
|
|EKGYO
|4,24
|2.489.799.912
|% 0,47
|
|ZOREN
|4,72
|1.484.864.068
|% -0,42
|
|YKBNK
|8,14
|2.348.055.571
|% 4,23
|
|DOHOL
|5,33
|1.506.554.627
|% 4,31
|
|ISCTR
|8,37
|1.609.153.674
|% 2,95
|
|17:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5767
|18,5798
|% -0,25
|
|Euro
|18,3175
|18,3341
|% -0,16
|
|Sterlin
|20,7367
|20,8407
|% -1,19
|
|Frank
|18,6874
|18,7999
|% -0,68
|
|Riyal
|4,9271
|4,9518
|% 0,01
|
|17:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.711
|1.711
|-5,29
|
|Altın Gr.
|1.022
|1.022
|-3,27
|
|Cumhuriyet
|6.836
|6.939
|27,00
|
|Tam
|6.853
|6.920
|-24,00
|
|Yarım
|3.339
|3.383
|-11,00
|
|Çeyrek
|1.673
|1.691
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|20,42
|20,44
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|12,18
|12,20
|-0,14
|
|B. Petrol
|93,99
|93,99
|0,62
|