***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.10.2022 09:06
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067807
BIST
18:053.484
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 3.484
|
0
En Düşük
0
18:0518,5926
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0346
|Açılış
|: 18,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5550
|
18,6705
En Düşük
18,5492
18:0518,4620
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0992
|Açılış
|: 18,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4300
|
18,5165
En Düşük
18,3332
18:051.029,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 4,37
|Açılış
|: 1.029,72
|
|Önceki Kapanış
|: 1.025,34
|
1.030,75
En Düşük
1.024,32
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ACSEL
|51,70
|20.782.735
|% 0,00
|
|ADEL
|33,50
|15.154.170
|% 0,00
|
|ADESE
|0,96
|46.671.639
|% 0,00
|
|AFYON
|4,64
|73.394.088
|% 0,00
|
|AGYO
|6,23
|43.556.801
|% 0,00
|
|ACSEL
|51,70
|20.782.735
|% 0,00
|
|ADEL
|33,50
|15.154.170
|% 0,00
|
|ADESE
|0,96
|46.671.639
|% 0,00
|
|AFYON
|4,64
|73.394.088
|% 0,00
|
|AGYO
|6,23
|43.556.801
|% 0,00
|
|THYAO
|84,80
|8.724.298.882
|% 0,00
|
|SASA
|82,75
|6.254.311.222
|% 0,00
|
|EKGYO
|4,22
|3.210.034.106
|% 0,00
|
|PETKM
|14,61
|3.103.453.181
|% 0,00
|
|SISE
|28,36
|2.891.559.597
|% 0,00
|
|EKGYO
|4,22
|3.210.034.106
|% 0,00
|
|YKBNK
|7,81
|2.616.096.156
|% 0,00
|
|PETKM
|14,61
|3.103.453.181
|% 0,00
|
|HALKB
|7,60
|1.675.998.222
|% 0,00
|
|DOHOL
|5,11
|1.111.432.439
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5694
|18,5926
|% -0,19
|
|Euro
|18,4348
|18,4620
|% 0,54
|
|Sterlin
|20,9794
|21,0846
|% -0,03
|
|Frank
|18,8957
|19,0095
|% 0,43
|
|Riyal
|4,9275
|4,9522
|% 0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.723
|1.724
|7,20
|
|Altın Gr.
|1.028
|1.028
|3,07
|
|Cumhuriyet
|6.809
|6.912
|-3,00
|
|Tam
|6.886
|6.955
|11,00
|
|Yarım
|3.355
|3.399
|5,00
|
|Çeyrek
|1.681
|1.700
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|20,75
|20,78
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|12,38
|12,40
|0,05
|
|B. Petrol
|93,24
|93,24
|-0,13
|