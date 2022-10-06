***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.10.2022 09:04
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067801
BIST
16:443.557
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 3,59
|Açılış
|: 3.564
|
|Önceki Kapanış
|: 3.554
|
3.589
En Düşük
3.549
16:4418,5864
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0024
|Açılış
|: 18,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
|
18,7414
En Düşük
18,5581
16:4418,1215
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0662
|Açılış
|: 18,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2900
|
18,3521
En Düşük
18,0794
16:441.015,46
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -7,48
|Açılış
|: 1.015,46
|
|Önceki Kapanış
|: 1.022,94
|
1.031,34
En Düşük
1.010,59
BIST En Aktif Hisseler16:43
|ACSEL
|58,75
|30.194.490
|% 9,92
|
|KRONT
|53,50
|70.369.660
|% 9,68
|
|ELITE
|30,16
|56.637.847
|% 9,20
|
|IDEAS
|33,80
|34.285.356
|% 8,68
|
|VKGYO
|3,33
|101.051.768
|% 8,12
|
|INFO
|8,69
|130.271.774
|% -9,95
|
|KIMMR
|8,00
|2.921.984
|% -9,91
|
|BALAT
|10,30
|338.497
|% -5,94
|
|ROYAL
|5,00
|351.888
|% -5,30
|
|MMCAS
|4,75
|240.800
|% -5,00
|
|THYAO
|84,25
|4.228.249.754
|% -0,53
|
|SASA
|87,30
|3.656.796.464
|% 2,46
|
|SISE
|29,88
|3.092.837.206
|% 1,43
|
|EKGYO
|4,33
|1.680.141.421
|% 0,70
|
|PETKM
|14,38
|1.435.714.249
|% 0,49
|
|EKGYO
|4,33
|1.680.141.421
|% 0,70
|
|YKBNK
|8,14
|1.405.948.701
|% 0,00
|
|ODAS
|7,47
|966.194.446
|% 2,75
|
|AKFGY
|3,52
|370.184.641
|% 7,32
|
|SISE
|29,88
|3.092.837.206
|% 1,43
|
|16:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5761
|18,6006
|% 0,09
|
|Euro
|18,1300
|18,1361
|% -0,28
|
|Sterlin
|20,6525
|20,7561
|% -0,07
|
|Frank
|18,6669
|18,7793
|% -0,07
|
|Riyal
|4,9297
|4,9545
|% 0,04
|
|16:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.699
|1.700
|-13,18
|
|Altın Gr.
|1.018
|1.018
|-5,19
|
|Cumhuriyet
|6.774
|6.877
|-62,00
|
|Tam
|6.828
|6.883
|-48,00
|
|Yarım
|3.327
|3.365
|-23,00
|
|Çeyrek
|1.667
|1.682
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|20,39
|20,41
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|12,17
|12,19
|-0,16
|
|B. Petrol
|95,67
|95,67
|1,25
|