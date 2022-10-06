***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.10.2022 15:50
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068217
BIST
17:323.572
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 18,36
|Açılış
|: 3.564
|
|Önceki Kapanış
|: 3.554
|
3.589
En Düşük
3.546
17:3218,5881
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0041
|Açılış
|: 18,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
|
18,7414
En Düşük
18,5581
17:3218,1704
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0173
|Açılış
|: 18,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2900
|
18,3521
En Düşük
18,0794
17:321.014,60
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -8,35
|Açılış
|: 1.014,60
|
|Önceki Kapanış
|: 1.022,94
|
1.031,34
En Düşük
1.010,59
BIST En Aktif Hisseler17:30
|KONYA
|1.490,50
|138.459.154
|% 10,00
|
|KRONT
|53,65
|79.055.266
|% 9,98
|
|CEMTS
|38,20
|242.243.104
|% 9,96
|
|MEGAP
|4,43
|55.741.102
|% 9,93
|
|MEGAP
|4,43
|55.741.102
|% 9,93
|
|INFO
|8,69
|130.661.634
|% -9,95
|
|KIMMR
|8,00
|2.977.400
|% -9,91
|
|COSMO
|46,00
|1.549.643
|% -8,91
|
|BALAT
|10,30
|338.497
|% -5,94
|
|RODRG
|35,00
|5.095.382
|% -5,91
|
|THYAO
|85,50
|5.024.915.572
|% 0,94
|
|SASA
|86,75
|4.015.372.619
|% 1,82
|
|SISE
|29,94
|3.896.307.744
|% 1,63
|
|ASELS
|31,56
|2.815.365.004
|% 0,38
|
|EKGYO
|4,31
|2.162.904.763
|% 0,23
|
|EKGYO
|4,31
|2.162.904.763
|% 0,23
|
|YKBNK
|8,16
|1.654.070.764
|% 0,25
|
|AKBNK
|12,94
|1.954.569.645
|% 0,31
|
|ISCTR
|8,35
|1.166.341.774
|% 0,00
|
|ODAS
|7,49
|1.023.502.135
|% 3,03
|
|17:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5794
|18,5866
|% 0,01
|
|Euro
|18,1669
|18,1728
|% -0,08
|
|Sterlin
|20,5758
|20,6790
|% -0,44
|
|Frank
|18,6310
|18,7433
|% -0,26
|
|Riyal
|4,9288
|4,9535
|% 0,02
|
|17:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.698
|1.698
|-14,94
|
|Altın Gr.
|1.016
|1.016
|-6,67
|
|Cumhuriyet
|6.772
|6.874
|-65,00
|
|Tam
|6.825
|6.885
|-46,00
|
|Yarım
|3.325
|3.366
|-22,00
|
|Çeyrek
|1.666
|1.682
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|20,18
|20,21
|-0,46
|
|Gümüş Gr.
|12,14
|12,15
|-0,20
|
|B. Petrol
|96,59
|96,59
|2,17
|