***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
02.11.2022 17:40
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076295
BIST
17:564.070
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 15,46
|Açılış
|: 4.059
|
|Önceki Kapanış
|: 4.055
|
4.099
En Düşük
4.040
17:5618,6225
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0364
|Açılış
|: 18,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6850
|
18,6407
En Düşük
18,5393
17:5618,4222
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0630
|Açılış
|: 18,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4900
|
18,4724
En Düşük
18,2949
17:56987,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 2,29
|Açılış
|: 987,52
|
|Önceki Kapanış
|: 985,22
|
993,12
En Düşük
982,49
BIST En Aktif Hisseler17:54
|ALARK
|73,70
|1.498.380.357
|% 10,00
|
|PRKAB
|34,10
|275.077.622
|% 10,00
|
|ERCB
|85,25
|96.659.875
|% 10,00
|
|MIATK
|68,75
|299.729.284
|% 10,00
|
|NTGAZ
|35,88
|186.280.459
|% 9,99
|
|ERBOS
|157,10
|275.634.984
|% -9,19
|
|LIDER
|44,24
|59.023.054
|% -8,33
|
|YAPRK
|48,76
|43.307.864
|% -6,95
|
|KUVVA
|37,28
|1.018.436
|% -6,57
|
|KRGYO
|8,13
|116.695.832
|% -6,44
|
|ASELS
|35,76
|7.866.762.335
|% 7,26
|
|THYAO
|101,10
|5.546.272.132
|% -1,27
|
|SASA
|125,60
|3.048.747.237
|% -4,49
|
|EREGL
|30,34
|2.601.858.890
|% 2,22
|
|TUPRS
|396,30
|2.552.342.035
|% 1,62
|
|EKGYO
|4,54
|1.670.594.129
|% 0,67
|
|TSKB
|3,12
|930.963.132
|% 5,05
|
|ISCTR
|9,02
|2.548.552.427
|% -3,84
|
|SKBNK
|2,02
|546.777.698
|% 1,00
|
|ODAS
|8,43
|1.975.356.343
|% 7,53
|
|17:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6184
|18,6244
|% 0,21
|
|Euro
|18,3504
|18,4088
|% 0,27
|
|Sterlin
|21,3124
|21,4193
|% 0,12
|
|Frank
|18,5880
|18,7000
|% 0,38
|
|Riyal
|4,9401
|4,9649
|% 0,14
|
|17:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.649
|1.649
|0,83
|
|Altın Gr.
|987
|987
|1,94
|
|Cumhuriyet
|6.628
|6.728
|39,00
|
|Tam
|6.644
|6.700
|5,00
|
|Yarım
|3.237
|3.276
|3,00
|
|Çeyrek
|1.624
|1.637
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,63
|19,66
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,76
|11,78
|0,03
|
|B. Petrol
|94,80
|94,80
|0,15
|
Seans Raporu
17:54
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17:59DOBUR
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17:57
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17:57XU100
Endeks 4, 073 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 45 üstünde . İşlem hacmi 71, 348.00 milyon TL de