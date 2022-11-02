***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
02.11.2022 17:41
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076297
BIST
17:264.074
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 19,13
|Açılış
|: 4.059
|
|Önceki Kapanış
|: 4.055
|
4.099
En Düşük
4.040
17:2618,6256
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0395
|Açılış
|: 18,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6850
|
18,6407
En Düşük
18,5393
17:2618,4241
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0649
|Açılış
|: 18,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4900
|
18,4724
En Düşük
18,2949
17:26988,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 2,96
|Açılış
|: 988,46
|
|Önceki Kapanış
|: 985,22
|
993,12
En Düşük
982,49
BIST En Aktif Hisseler17:26
|ERCB
|85,25
|96.372.327
|% 10,00
|
|PRKAB
|34,10
|273.347.558
|% 10,00
|
|NTGAZ
|35,88
|186.216.198
|% 9,99
|
|EDATA
|24,46
|85.459.345
|% 9,98
|
|MNDTR
|25,12
|232.453.468
|% 9,98
|
|LIDER
|44,24
|56.952.942
|% -8,33
|
|ERBOS
|158,60
|260.034.873
|% -8,32
|
|YAPRK
|48,68
|41.823.843
|% -7,10
|
|KUVVA
|37,28
|1.018.436
|% -6,57
|
|KRGYO
|8,19
|113.622.127
|% -5,75
|
|ASELS
|35,80
|7.375.351.327
|% 7,38
|
|THYAO
|101,30
|5.141.585.677
|% -1,07
|
|SASA
|125,50
|2.926.281.684
|% -4,56
|
|EREGL
|30,40
|2.453.749.841
|% 2,43
|
|TUPRS
|397,70
|2.429.066.095
|% 1,97
|
|EKGYO
|4,55
|1.589.157.799
|% 0,89
|
|TSKB
|3,09
|878.635.431
|% 4,04
|
|SKBNK
|2,03
|527.855.689
|% 1,50
|
|ISCTR
|9,04
|2.267.855.303
|% -3,62
|
|ODAS
|8,43
|1.923.766.029
|% 7,53
|
|17:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6209
|18,6256
|% 0,21
|
|Euro
|18,4108
|18,4241
|% 0,35
|
|Sterlin
|21,3112
|21,4181
|% 0,12
|
|Frank
|18,5990
|18,7110
|% 0,43
|
|Riyal
|4,9400
|4,9647
|% 0,13
|
|17:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.649
|1.649
|1,03
|
|Altın Gr.
|988
|988
|3,23
|
|Cumhuriyet
|6.628
|6.728
|39,00
|
|Tam
|6.649
|6.706
|11,00
|
|Yarım
|3.240
|3.278
|5,00
|
|Çeyrek
|1.625
|1.638
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|19,65
|19,67
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,78
|11,80
|0,05
|
|B. Petrol
|94,61
|94,61
|-0,04
|
Seans Raporu
17:26
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17:40IPEKE
Yüzde 4.16 oranında artışla 28.06 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 578, 838 adet işlem
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17:39OYAKC
Yüzde 9.27 oranında artışla 18.74 lira fiyatla işlem gören hissede 33, 634, 787 adet işlem
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17:38MEPET
Yüzde 4.42 oranında artışla 4.73 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 068, 436 adet işlem
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17:37KAREL
Yüzde 5.77 oranında artışla 21.08 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 734, 487 adet işlem
-
17:35AZTEK
Yüzde 5.39 oranında artışla 20.72 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 268, 892 adet işlem