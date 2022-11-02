***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
02.11.2022 17:47
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076306
BIST
17:594.072
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 17,61
|Açılış
|: 4.059
|
|Önceki Kapanış
|: 4.055
|
4.099
En Düşük
4.040
17:5918,6242
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0381
|Açılış
|: 18,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6850
|
18,6407
En Düşük
18,5393
17:5918,4040
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0448
|Açılış
|: 18,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4900
|
18,4724
En Düşük
18,2949
17:59986,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 1,73
|Açılış
|: 986,95
|
|Önceki Kapanış
|: 985,22
|
993,12
En Düşük
982,49
BIST En Aktif Hisseler17:59
|MIATK
|68,75
|300.445.453
|% 10,00
|
|ERCB
|85,25
|96.943.331
|% 10,00
|
|NTGAZ
|35,88
|186.528.605
|% 9,99
|
|EDATA
|24,46
|88.100.756
|% 9,98
|
|MNDTR
|25,12
|232.578.390
|% 9,98
|
|ERBOS
|157,00
|282.235.092
|% -9,25
|
|LIDER
|44,02
|60.194.537
|% -8,79
|
|KRGYO
|8,07
|118.967.108
|% -7,13
|
|YAPRK
|48,78
|44.382.766
|% -6,91
|
|HEDEF
|13,90
|120.072.389
|% -5,89
|
|ASELS
|35,84
|8.019.943.851
|% 7,50
|
|THYAO
|101,20
|5.763.852.990
|% -1,17
|
|SASA
|125,90
|3.106.805.823
|% -4,26
|
|EREGL
|30,58
|2.811.136.583
|% 3,03
|
|TUPRS
|395,30
|2.660.578.704
|% 1,36
|
|EKGYO
|4,54
|1.705.246.774
|% 0,67
|
|TSKB
|3,12
|960.670.243
|% 5,05
|
|ISCTR
|9,02
|2.641.927.662
|% -3,84
|
|SKBNK
|2,03
|557.261.744
|% 1,50
|
|ODAS
|8,47
|2.004.911.018
|% 8,04
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6187
|18,6242
|% 0,20
|
|Euro
|18,3877
|18,4040
|% 0,24
|
|Sterlin
|21,2974
|21,4042
|% 0,05
|
|Frank
|18,5804
|18,6924
|% 0,33
|
|Riyal
|4,9400
|4,9648
|% 0,14
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.648
|1.648
|0,05
|
|Altın Gr.
|987
|988
|2,29
|
|Cumhuriyet
|6.628
|6.728
|39,00
|
|Tam
|6.646
|6.702
|7,00
|
|Yarım
|3.238
|3.277
|4,00
|
|Çeyrek
|1.624
|1.637
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,59
|19,63
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,76
|11,78
|0,03
|
|B. Petrol
|95,23
|95,23
|0,58
|
Seans Raporu
17:59
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17:59DOBUR
Yüzde 4.01 oranında artışla 57.00 lira fiyatla işlem gören hissede 204, 622 adet işlem
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17:58MNDTR
Yüzde 9.98 oranında artışla 25.12 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 385, 526 adet işlem
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17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 77 artarak (% 0.06 ) 4, 419
-
17:57
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, TSKB, ISCTR
-
17:57XU100
Endeks 4, 073 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 45 üstünde . İşlem hacmi 71, 348.00 milyon TL de