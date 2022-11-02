***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
02.11.2022 17:48
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076307
BIST
17:334.063
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 8,78
|Açılış
|: 4.059
|
|Önceki Kapanış
|: 4.055
|
4.099
En Düşük
4.040
17:3318,6219
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0358
|Açılış
|: 18,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6850
|
18,6407
En Düşük
18,5393
17:3318,4133
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0541
|Açılış
|: 18,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4900
|
18,4724
En Düşük
18,2949
17:33987,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 2,45
|Açılış
|: 987,67
|
|Önceki Kapanış
|: 985,22
|
993,12
En Düşük
982,49
BIST En Aktif Hisseler17:33
|MIATK
|68,75
|296.713.978
|% 10,00
|
|ERCB
|85,25
|96.376.163
|% 10,00
|
|PRKAB
|34,10
|273.518.672
|% 10,00
|
|NTGAZ
|35,88
|186.216.449
|% 9,99
|
|VAKKO
|37,26
|15.203.272
|% 9,98
|
|LIDER
|44,26
|57.316.492
|% -8,29
|
|ERBOS
|158,80
|262.543.335
|% -8,21
|
|YAPRK
|48,36
|42.135.346
|% -7,71
|
|KUVVA
|37,28
|1.018.436
|% -6,57
|
|KRGYO
|8,15
|113.862.375
|% -6,21
|
|ASELS
|35,84
|7.440.413.922
|% 7,50
|
|THYAO
|101,10
|5.176.229.650
|% -1,27
|
|SASA
|125,20
|2.941.868.851
|% -4,79
|
|EREGL
|30,38
|2.471.730.635
|% 2,36
|
|TUPRS
|397,30
|2.438.857.232
|% 1,87
|
|EKGYO
|4,54
|1.590.825.229
|% 0,67
|
|TSKB
|3,10
|879.111.952
|% 4,38
|
|SKBNK
|2,02
|528.113.578
|% 1,00
|
|ISCTR
|9,03
|2.286.331.152
|% -3,73
|
|ODAS
|8,44
|1.935.575.779
|% 7,65
|
|17:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6182
|18,6219
|% 0,19
|
|Euro
|18,4004
|18,4133
|% 0,29
|
|Sterlin
|21,3197
|21,4267
|% 0,16
|
|Frank
|18,6037
|18,7157
|% 0,46
|
|Riyal
|4,9404
|4,9652
|% 0,14
|
|17:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.649
|1.649
|1,26
|
|Altın Gr.
|988
|988
|2,91
|
|Cumhuriyet
|6.628
|6.728
|39,00
|
|Tam
|6.648
|6.704
|9,00
|
|Yarım
|3.239
|3.277
|4,00
|
|Çeyrek
|1.624
|1.638
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|19,65
|19,67
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,76
|11,77
|0,02
|
|B. Petrol
|94,65
|94,65
|0,00
|
Seans Raporu
17:33
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