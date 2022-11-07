***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.11.2022 10:56
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077135
BIST
11:124.308
En Yüksek
|Değişim
|: 2,15%
|| 90,56
|Açılış
|: 4.230
|
|Önceki Kapanış
|: 4.217
|
4.308
En Düşük
4.230
11:1218,6049
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0386
|Açılış
|: 18,6250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6150
|
18,6584
En Düşük
18,5206
11:1218,5334
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0421
|Açılış
|: 18,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4200
|
18,5736
En Düşük
18,3801
11:12999,37
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -4,63
|Açılış
|: 999,37
|
|Önceki Kapanış
|: 1.004,00
|
1.006,11
En Düşük
997,25
BIST En Aktif Hisseler11:11
|INVEO
|28,30
|66.448.147
|% 9,95
|
|COSMO
|92,85
|457.843
|% 9,95
|
|VKFYO
|7,08
|15.319.515
|% 9,94
|
|GARFA
|19,52
|6.367.118
|% 9,11
|
|EREGL
|36,06
|3.978.441.241
|% 8,29
|
|KIMMR
|9,16
|13.335.905
|% -9,93
|
|PRKME
|14,22
|63.649.225
|% -9,02
|
|ULAS
|8,57
|4.801.321
|% -7,85
|
|ISBTR
|42.199,90
|42.200
|% -7,74
|
|DITAS
|34,76
|12.204.434
|% -7,60
|
|EREGL
|36,06
|3.978.441.241
|% 8,29
|
|KRDMD
|13,58
|2.785.503.399
|% 4,46
|
|THYAO
|104,40
|1.718.442.688
|% 0,19
|
|SASA
|148,20
|1.462.098.241
|% 3,28
|
|PETKM
|14,01
|996.132.284
|% 0,07
|
|KRDMD
|13,58
|2.785.503.399
|% 4,46
|
|EKGYO
|4,69
|959.270.383
|% 1,96
|
|EREGL
|36,06
|3.978.441.241
|% 8,29
|
|ISCTR
|9,19
|761.666.214
|% 2,68
|
|VAKBN
|9,61
|771.712.829
|% 5,95
|
|11:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5980
|18,6128
|% 0,25
|
|Euro
|18,5125
|18,5282
|% 0,20
|
|Sterlin
|21,0080
|21,1134
|% -0,26
|
|Frank
|18,6285
|18,7407
|% 0,14
|
|Riyal
|4,9361
|4,9608
|% 0,22
|
|11:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.672
|1.673
|-9,24
|
|Altın Gr.
|999
|999
|-4,63
|
|Cumhuriyet
|6.688
|6.789
|37,00
|
|Tam
|6.689
|6.747
|113,00
|
|Yarım
|3.260
|3.301
|57,00
|
|Çeyrek
|1.635
|1.650
|29,00
|
|Gümüş.Ons
|20,54
|20,56
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|12,23
|12,25
|-0,22
|
|B. Petrol
|97,57
|97,57
|-1,00
|