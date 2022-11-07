***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.11.2022 10:58
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077137
BIST
10:464.285
En Yüksek
|Değişim
|: 1,60%
|| 67,62
|Açılış
|: 4.230
|
|Önceki Kapanış
|: 4.217
|
4.290
En Düşük
4.230
10:4618,6072
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0409
|Açılış
|: 18,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6380
|
18,6584
En Düşük
18,5206
10:4618,4841
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0072
|Açılış
|: 18,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4200
|
18,5736
En Düşük
18,3801
10:46998,20
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -5,80
|Açılış
|: 998,20
|
|Önceki Kapanış
|: 1.004,00
|
1.006,11
En Düşük
997,25
BIST En Aktif Hisseler10:45
|GARFA
|19,67
|4.747.213
|% 9,95
|
|INVEO
|28,30
|64.423.282
|% 9,95
|
|COSMO
|92,85
|457.843
|% 9,95
|
|DAGHL
|38,46
|24.258.100
|% 8,95
|
|VKFYO
|6,97
|11.972.169
|% 8,23
|
|PRKME
|14,07
|44.554.734
|% -9,98
|
|KIMMR
|9,16
|12.880.965
|% -9,93
|
|DITAS
|34,60
|8.975.317
|% -8,03
|
|ISBTR
|42.199,90
|42.200
|% -7,74
|
|AYDEM
|17,48
|144.869.140
|% -7,66
|
|EREGL
|35,98
|3.389.129.617
|% 8,05
|
|KRDMD
|13,53
|2.385.914.290
|% 4,08
|
|THYAO
|104,90
|1.253.437.069
|% 0,67
|
|SASA
|142,50
|869.388.803
|% -0,70
|
|PETKM
|14,00
|835.042.677
|% 0,00
|
|KRDMD
|13,53
|2.385.914.290
|% 4,08
|
|EKGYO
|4,67
|686.372.040
|% 1,52
|
|EREGL
|35,98
|3.389.129.617
|% 8,05
|
|ISCTR
|9,15
|565.812.080
|% 2,23
|
|PETKM
|14,00
|835.042.677
|% 0,00
|
|10:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5992
|18,6090
|% 0,23
|
|Euro
|18,4715
|18,4841
|% -0,04
|
|Sterlin
|20,9625
|21,0676
|% -0,47
|
|Frank
|18,5920
|18,7040
|% -0,05
|
|Riyal
|4,9361
|4,9609
|% 0,22
|
|10:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.668
|1.668
|-13,42
|
|Altın Gr.
|998
|998
|-5,80
|
|Cumhuriyet
|6.688
|6.789
|37,00
|
|Tam
|6.682
|6.742
|108,00
|
|Yarım
|3.256
|3.298
|54,00
|
|Çeyrek
|1.633
|1.649
|28,00
|
|Gümüş.Ons
|20,42
|20,45
|-0,42
|
|Gümüş Gr.
|12,22
|12,24
|-0,23
|
|B. Petrol
|97,23
|97,23
|-1,34
|
Seans Raporu
10:45
daha fazla
-
11:00XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 86, 03 artarak (% 1.88 ) 4, 671
-
11:00
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi KRDMD, TRKCM, EKGYO
-
11:00
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, PRKME, KIMMR
-
11:00XU100
Endeks 4, 284 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 59 üstünde . İşlem hacmi 22, 930.00 milyon TL de
-
11:00BASCM
Yüzde 6.90 oranında artışla 6.20 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 397 adet işlem