***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.11.2022 11:03
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077143
BIST
12:294.316
En Yüksek
|Değişim
|: 2,34%
|| 98,84
|Açılış
|: 4.230
|
|Önceki Kapanış
|: 4.217
|
4.319
En Düşük
4.230
12:2918,6077
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0414
|Açılış
|: 18,6250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6150
|
18,6584
En Düşük
18,5206
12:2918,5956
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,1043
|Açılış
|: 18,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5100
|
18,6274
En Düşük
18,3801
12:291.004,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,90
|Açılış
|: 1.004,90
|
|Önceki Kapanış
|: 1.004,00
|
1.006,11
En Düşük
997,25
BIST En Aktif Hisseler12:27
|EREGL
|36,62
|4.889.788.775
|% 9,97
|
|VAKKO
|41,32
|63.241.886
|% 9,95
|
|INVEO
|28,30
|71.593.370
|% 9,95
|
|COSMO
|92,85
|457.843
|% 9,95
|
|ISDMR
|30,74
|319.735.886
|% 9,94
|
|KIMMR
|9,16
|14.311.958
|% -9,93
|
|PRKME
|14,26
|84.167.014
|% -8,77
|
|ULAS
|8,50
|5.961.936
|% -8,60
|
|ARENA
|16,67
|35.552.600
|% -8,15
|
|ISBTR
|42.199,90
|42.200
|% -7,74
|
|EREGL
|36,62
|4.889.788.775
|% 9,97
|
|KRDMD
|13,88
|4.322.386.006
|% 6,77
|
|THYAO
|103,70
|3.305.353.069
|% -0,48
|
|PETKM
|14,20
|2.005.108.068
|% 1,43
|
|SASA
|147,20
|1.878.350.019
|% 2,58
|
|KRDMD
|13,88
|4.322.386.006
|% 6,77
|
|EKGYO
|4,69
|1.164.594.407
|% 1,96
|
|PETKM
|14,20
|2.005.108.068
|% 1,43
|
|ISCTR
|9,28
|1.265.269.228
|% 3,69
|
|EREGL
|36,62
|4.889.788.775
|% 9,97
|
|12:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6039
|18,6077
|% 0,22
|
|Euro
|18,5788
|18,5871
|% 0,52
|
|Sterlin
|21,2567
|21,3633
|% 0,92
|
|Frank
|18,6868
|18,7994
|% 0,46
|
|Riyal
|4,9358
|4,9606
|% 0,21
|
|12:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.679
|1.679
|-2,86
|
|Altın Gr.
|1.004
|1.004
|0,17
|
|Cumhuriyet
|6.680
|6.781
|-8,00
|
|Tam
|6.715
|6.767
|133,00
|
|Yarım
|3.272
|3.308
|64,00
|
|Çeyrek
|1.641
|1.655
|34,00
|
|Gümüş.Ons
|20,73
|20,77
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|12,44
|12,45
|-0,02
|
|B. Petrol
|98,27
|98,27
|-0,30
|