***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.11.2022 11:05
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077144
BIST
11:014.297
En Yüksek
|Değişim
|: 1,91%
|| 80,37
|Açılış
|: 4.230
|
|Önceki Kapanış
|: 4.217
|
4.298
En Düşük
4.230
11:0118,6091
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0428
|Açılış
|: 18,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6380
|
18,6584
En Düşük
18,5206
11:0118,5307
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0394
|Açılış
|: 18,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4200
|
18,5736
En Düşük
18,3801
11:01997,60
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -6,40
|Açılış
|: 997,60
|
|Önceki Kapanış
|: 1.004,00
|
1.006,11
En Düşük
997,25
BIST En Aktif Hisseler10:59
|INVEO
|28,30
|65.806.020
|% 9,95
|
|GARFA
|19,67
|5.954.519
|% 9,95
|
|COSMO
|92,85
|457.843
|% 9,95
|
|VKFYO
|7,08
|14.950.385
|% 9,94
|
|ISDMR
|30,30
|203.443.449
|% 8,37
|
|KIMMR
|9,16
|13.165.328
|% -9,93
|
|PRKME
|14,17
|55.521.569
|% -9,34
|
|DITAS
|34,36
|10.498.774
|% -8,67
|
|ISBTR
|42.199,90
|42.200
|% -7,74
|
|ULAS
|8,60
|4.639.624
|% -7,53
|
|EREGL
|36,08
|3.758.836.269
|% 8,35
|
|KRDMD
|13,58
|2.661.632.412
|% 4,46
|
|THYAO
|104,40
|1.437.285.421
|% 0,19
|
|SASA
|143,20
|1.021.777.580
|% -0,21
|
|PETKM
|13,99
|925.617.163
|% -0,07
|
|KRDMD
|13,58
|2.661.632.412
|% 4,46
|
|EKGYO
|4,68
|829.309.504
|% 1,74
|
|EREGL
|36,08
|3.758.836.269
|% 8,35
|
|ISCTR
|9,16
|710.564.761
|% 2,35
|
|VAKBN
|9,59
|732.762.529
|% 5,73
|
|10:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6041
|18,6061
|% 0,21
|
|Euro
|18,5061
|18,5234
|% 0,17
|
|Sterlin
|20,9661
|21,0712
|% -0,46
|
|Frank
|18,5976
|18,7096
|% -0,02
|
|Riyal
|4,9358
|4,9606
|% 0,21
|
|10:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.669
|1.669
|-12,39
|
|Altın Gr.
|998
|999
|-5,50
|
|Cumhuriyet
|6.688
|6.789
|37,00
|
|Tam
|6.683
|6.743
|109,00
|
|Yarım
|3.256
|3.299
|55,00
|
|Çeyrek
|1.633
|1.649
|28,00
|
|Gümüş.Ons
|20,41
|20,44
|-0,43
|
|Gümüş Gr.
|12,21
|12,23
|-0,24
|
|B. Petrol
|97,37
|97,37
|-1,20
|
Seans Raporu
10:59
daha fazla
-
11:14ISDMR
Yüzde 8.30 oranında artışla 30.28 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 948, 886 adet işlem
-
11:13ESEN
Yüzde 4.69 oranında artışla 66.95 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 035, 972 adet işlem
-
11:12VAKBN
Yüzde 5.84 oranında artışla 9.60 lira fiyatla işlem gören hissede 77, 259, 963 adet işlem
-
11:11HUNER
Yüzde 6.17 oranında artışla 9.64 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 600, 294 adet işlem
-
11:10XU100
Endeks 4, 289 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 7 üstünde . İşlem hacmi 25, 673.00 milyon TL de