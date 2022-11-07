***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.11.2022 11:07
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077146
BIST
11:054.304
En Yüksek
|Değişim
|: 2,06%
|| 86,83
|Açılış
|: 4.230
|
|Önceki Kapanış
|: 4.217
|
4.305
En Düşük
4.230
11:0518,6063
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0400
|Açılış
|: 18,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6380
|
18,6584
En Düşük
18,5206
11:0518,5500
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0587
|Açılış
|: 18,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4200
|
18,5736
En Düşük
18,3801
11:05998,14
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -5,86
|Açılış
|: 998,14
|
|Önceki Kapanış
|: 1.004,00
|
1.006,11
En Düşük
997,25
BIST En Aktif Hisseler11:04
|INVEO
|28,30
|66.141.714
|% 9,95
|
|COSMO
|92,85
|457.843
|% 9,95
|
|VKFYO
|7,08
|15.234.690
|% 9,94
|
|GARFA
|19,62
|6.178.287
|% 9,67
|
|ISDMR
|30,18
|209.189.766
|% 7,94
|
|KIMMR
|9,16
|13.300.328
|% -9,93
|
|PRKME
|14,20
|59.842.721
|% -9,15
|
|ULAS
|8,56
|4.719.267
|% -7,96
|
|DITAS
|34,64
|11.448.285
|% -7,92
|
|ISBTR
|42.199,90
|42.200
|% -7,74
|
|EREGL
|35,88
|3.891.475.554
|% 7,75
|
|KRDMD
|13,50
|2.728.051.778
|% 3,85
|
|THYAO
|104,30
|1.594.293.051
|% 0,10
|
|SASA
|148,20
|1.240.332.616
|% 3,28
|
|PETKM
|13,99
|970.312.580
|% -0,07
|
|KRDMD
|13,50
|2.728.051.778
|% 3,85
|
|EKGYO
|4,69
|921.470.532
|% 1,96
|
|EREGL
|35,88
|3.891.475.554
|% 7,75
|
|VAKBN
|9,59
|759.668.150
|% 5,73
|
|ISCTR
|9,18
|731.520.603
|% 2,57
|
|11:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6012
|18,6101
|% 0,24
|
|Euro
|18,5401
|18,5549
|% 0,34
|
|Sterlin
|20,9743
|21,0795
|% -0,42
|
|Frank
|18,6085
|18,7206
|% 0,04
|
|Riyal
|4,9359
|4,9606
|% 0,21
|
|11:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.673
|1.674
|-8,03
|
|Altın Gr.
|998
|998
|-6,24
|
|Cumhuriyet
|6.688
|6.789
|37,00
|
|Tam
|6.678
|6.736
|102,00
|
|Yarım
|3.254
|3.295
|51,00
|
|Çeyrek
|1.632
|1.648
|27,00
|
|Gümüş.Ons
|20,56
|20,58
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|12,20
|12,22
|-0,25
|
|B. Petrol
|97,38
|97,38
|-1,19
|