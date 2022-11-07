***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.11.2022 11:11
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077150
BIST
11:064.302
En Yüksek
|Değişim
|: 2,02%
|| 85,26
|Açılış
|: 4.230
|
|Önceki Kapanış
|: 4.217
|
4.306
En Düşük
4.230
11:0618,6120
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0457
|Açılış
|: 18,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6380
|
18,6584
En Düşük
18,5206
11:0618,5444
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0531
|Açılış
|: 18,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4200
|
18,5736
En Düşük
18,3801
11:06998,14
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -5,86
|Açılış
|: 998,14
|
|Önceki Kapanış
|: 1.004,00
|
1.006,11
En Düşük
997,25
BIST En Aktif Hisseler11:04
|INVEO
|28,30
|65.924.738
|% 9,95
|
|COSMO
|92,85
|457.843
|% 9,95
|
|VKFYO
|7,08
|15.234.690
|% 9,94
|
|GARFA
|19,65
|6.034.892
|% 9,84
|
|EREGL
|36,10
|3.833.781.549
|% 8,41
|
|KIMMR
|9,16
|13.293.439
|% -9,93
|
|PRKME
|14,22
|58.715.908
|% -9,02
|
|DITAS
|34,58
|11.242.290
|% -8,08
|
|ULAS
|8,57
|4.712.974
|% -7,85
|
|ISBTR
|42.199,90
|42.200
|% -7,74
|
|EREGL
|36,10
|3.833.781.549
|% 8,41
|
|KRDMD
|13,56
|2.698.470.095
|% 4,31
|
|THYAO
|104,20
|1.545.766.296
|% 0,00
|
|SASA
|147,00
|1.176.387.652
|% 2,44
|
|PETKM
|14,00
|953.099.199
|% 0,00
|
|KRDMD
|13,56
|2.698.470.095
|% 4,31
|
|EKGYO
|4,69
|898.344.443
|% 1,96
|
|EREGL
|36,10
|3.833.781.549
|% 8,41
|
|VAKBN
|9,56
|754.808.619
|% 5,40
|
|ISCTR
|9,17
|723.672.111
|% 2,46
|
|11:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6012
|18,6101
|% 0,24
|
|Euro
|18,5401
|18,5549
|% 0,34
|
|Sterlin
|20,9697
|21,0749
|% -0,44
|
|Frank
|18,6096
|18,7217
|% 0,04
|
|Riyal
|4,9359
|4,9606
|% 0,21
|
|11:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.670
|1.670
|-11,37
|
|Altın Gr.
|998
|998
|-6,15
|
|Cumhuriyet
|6.688
|6.789
|37,00
|
|Tam
|6.679
|6.739
|105,00
|
|Yarım
|3.254
|3.297
|53,00
|
|Çeyrek
|1.632
|1.648
|27,00
|
|Gümüş.Ons
|20,43
|20,46
|-0,41
|
|Gümüş Gr.
|12,21
|12,23
|-0,24
|
|B. Petrol
|97,46
|97,46
|-1,11
|