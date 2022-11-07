***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.11.2022 11:15
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077155
BIST
11:204.303
En Yüksek
|Değişim
|: 2,05%
|| 86,30
|Açılış
|: 4.230
|
|Önceki Kapanış
|: 4.217
|
4.310
En Düşük
4.230
11:2018,6055
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0392
|Açılış
|: 18,6250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6150
|
18,6584
En Düşük
18,5206
11:2018,5555
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0642
|Açılış
|: 18,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5100
|
18,5736
En Düşük
18,3801
11:201.000,77
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -3,23
|Açılış
|: 1.000,77
|
|Önceki Kapanış
|: 1.004,00
|
1.006,11
En Düşük
997,25
BIST En Aktif Hisseler11:20
|GARFA
|19,67
|6.803.571
|% 9,95
|
|INVEO
|28,30
|66.757.805
|% 9,95
|
|COSMO
|92,85
|457.843
|% 9,95
|
|VKFYO
|7,08
|15.439.054
|% 9,94
|
|KONYA
|2.545,00
|88.559.080
|% 9,70
|
|KIMMR
|9,16
|13.436.876
|% -9,93
|
|PRKME
|14,26
|69.793.392
|% -8,77
|
|ULAS
|8,56
|4.909.846
|% -7,96
|
|ISBTR
|42.199,90
|42.200
|% -7,74
|
|MERCN
|25,68
|50.422.824
|% -7,36
|
|EREGL
|36,32
|4.199.367.790
|% 9,07
|
|KRDMD
|13,63
|2.975.670.447
|% 4,85
|
|THYAO
|104,40
|1.921.743.266
|% 0,19
|
|SASA
|148,00
|1.549.899.649
|% 3,14
|
|PETKM
|14,00
|1.071.455.897
|% 0,00
|
|KRDMD
|13,63
|2.975.670.447
|% 4,85
|
|EKGYO
|4,69
|997.713.857
|% 1,96
|
|EREGL
|36,32
|4.199.367.790
|% 9,07
|
|ISCTR
|9,21
|847.301.127
|% 2,91
|
|HALKB
|8,88
|778.320.042
|% 3,98
|
|11:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6035
|18,6055
|% 0,21
|
|Euro
|18,5423
|18,5555
|% 0,35
|
|Sterlin
|21,0248
|21,1302
|% -0,18
|
|Frank
|18,6377
|18,7500
|% 0,19
|
|Riyal
|4,9363
|4,9611
|% 0,22
|
|11:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.673
|1.673
|-8,59
|
|Altın Gr.
|998
|998
|-5,72
|
|Cumhuriyet
|6.688
|6.789
|37,00
|
|Tam
|6.682
|6.740
|106,00
|
|Yarım
|3.256
|3.297
|53,00
|
|Çeyrek
|1.633
|1.649
|28,00
|
|Gümüş.Ons
|20,54
|20,57
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|12,21
|12,23
|-0,24
|
|B. Petrol
|97,56
|97,56
|-1,01
|
Seans Raporu
11:20
daha fazla
-
11:36GARFA
Yüzde 9.89 oranında artışla 19.66 lira fiyatla işlem gören hissede 354, 181 adet işlem
-
11:35
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PETKM, THYAO, ARCLK
-
11:35
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler EREGL, KRDMD, FROTO
-
11:35XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 88, 19 artarak (% 2.37 ) 3, 808
-
11:35
Tavandan işlem gören hisse senedleri : INVEO, VKFYO, GARFA, COSMO