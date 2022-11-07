***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.11.2022 11:25
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077165
BIST
11:104.301
En Yüksek
|Değişim
|: 1,99%
|| 83,93
|Açılış
|: 4.230
|
|Önceki Kapanış
|: 4.217
|
4.306
En Düşük
4.230
11:1018,6128
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0465
|Açılış
|: 18,6250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6150
|
18,6584
En Düşük
18,5206
11:1018,5282
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0369
|Açılış
|: 18,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4200
|
18,5736
En Düşük
18,3801
11:10999,37
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -4,63
|Açılış
|: 999,37
|
|Önceki Kapanış
|: 1.004,00
|
1.006,11
En Düşük
997,25
BIST En Aktif Hisseler11:08
|INVEO
|28,30
|66.234.736
|% 9,95
|
|COSMO
|92,85
|457.843
|% 9,95
|
|VKFYO
|7,08
|15.234.690
|% 9,94
|
|GARFA
|19,49
|6.214.986
|% 8,94
|
|ISDMR
|30,28
|211.369.426
|% 8,30
|
|KIMMR
|9,16
|13.313.976
|% -9,93
|
|PRKME
|14,23
|60.727.117
|% -8,96
|
|ULAS
|8,56
|4.743.141
|% -7,96
|
|ISBTR
|42.199,90
|42.200
|% -7,74
|
|DITAS
|34,90
|11.767.066
|% -7,23
|
|EREGL
|35,98
|3.922.722.545
|% 8,05
|
|KRDMD
|13,53
|2.750.062.780
|% 4,08
|
|THYAO
|104,50
|1.639.190.371
|% 0,29
|
|SASA
|150,00
|1.312.715.916
|% 4,53
|
|PETKM
|14,00
|983.186.111
|% 0,00
|
|KRDMD
|13,53
|2.750.062.780
|% 4,08
|
|EKGYO
|4,69
|952.528.660
|% 1,96
|
|EREGL
|35,98
|3.922.722.545
|% 8,05
|
|ISCTR
|9,18
|737.281.846
|% 2,57
|
|VAKBN
|9,58
|761.958.505
|% 5,62
|
|11:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6013
|18,6086
|% 0,23
|
|Euro
|18,5268
|18,5403
|% 0,26
|
|Sterlin
|20,9784
|21,0836
|% -0,40
|
|Frank
|18,6128
|18,7250
|% 0,06
|
|Riyal
|4,9356
|4,9603
|% 0,21
|
|11:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.671
|1.671
|-10,39
|
|Altın Gr.
|997
|998
|-6,40
|
|Cumhuriyet
|6.688
|6.789
|37,00
|
|Tam
|6.677
|6.737
|103,00
|
|Yarım
|3.253
|3.295
|51,00
|
|Çeyrek
|1.632
|1.648
|27,00
|
|Gümüş.Ons
|20,48
|20,51
|-0,36
|
|Gümüş Gr.
|12,20
|12,21
|-0,25
|
|B. Petrol
|97,37
|97,37
|-1,20
|