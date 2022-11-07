***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.11.2022 11:26
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077167
BIST
11:274.295
En Yüksek
|Değişim
|: 1,84%
|| 77,53
|Açılış
|: 4.230
|
|Önceki Kapanış
|: 4.217
|
4.310
En Düşük
4.230
11:2718,6047
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0384
|Açılış
|: 18,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6150
|
18,6584
En Düşük
18,5206
11:2718,5765
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0852
|Açılış
|: 18,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5100
|
18,5765
En Düşük
18,3801
11:271.000,68
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -3,32
|Açılış
|: 1.000,68
|
|Önceki Kapanış
|: 1.004,00
|
1.006,11
En Düşük
997,25
BIST En Aktif Hisseler11:27
|INVEO
|28,30
|66.757.805
|% 9,95
|
|COSMO
|92,85
|457.843
|% 9,95
|
|VKFYO
|7,08
|15.439.054
|% 9,94
|
|GARFA
|19,66
|6.809.469
|% 9,89
|
|KONYA
|2.540,10
|93.395.641
|% 9,49
|
|KIMMR
|9,16
|13.453.245
|% -9,93
|
|PRKME
|14,27
|70.815.315
|% -8,70
|
|ULAS
|8,55
|5.004.858
|% -8,06
|
|ISBTR
|42.199,90
|42.200
|% -7,74
|
|MERCN
|25,68
|51.142.117
|% -7,36
|
|EREGL
|36,40
|4.296.862.844
|% 9,31
|
|KRDMD
|13,69
|3.031.256.112
|% 5,31
|
|THYAO
|104,20
|2.005.440.209
|% 0,00
|
|SASA
|147,00
|1.579.692.528
|% 2,44
|
|PETKM
|13,99
|1.098.240.334
|% -0,07
|
|KRDMD
|13,69
|3.031.256.112
|% 5,31
|
|EKGYO
|4,68
|1.012.358.125
|% 1,74
|
|EREGL
|36,40
|4.296.862.844
|% 9,31
|
|ISCTR
|9,21
|861.549.756
|% 2,91
|
|HALKB
|8,87
|789.391.385
|% 3,86
|
|11:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6031
|18,6047
|% 0,21
|
|Euro
|18,5640
|18,5765
|% 0,46
|
|Sterlin
|21,0821
|21,1878
|% 0,09
|
|Frank
|18,6520
|18,7644
|% 0,27
|
|Riyal
|4,9352
|4,9599
|% 0,20
|
|11:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.674
|1.675
|-7,02
|
|Altın Gr.
|1.001
|1.001
|-3,10
|
|Cumhuriyet
|6.688
|6.789
|37,00
|
|Tam
|6.697
|6.754
|120,00
|
|Yarım
|3.263
|3.302
|58,00
|
|Çeyrek
|1.637
|1.652
|31,00
|
|Gümüş.Ons
|20,61
|20,64
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|12,28
|12,30
|-0,17
|
|B. Petrol
|97,72
|97,72
|-0,85
|
Seans Raporu
11:27
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11:41PRDGS
Yüzde 6.52 oranında artışla 6.37 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 923, 164 adet işlem
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11:40XU100
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Yüzde 5.12 oranında artışla 41.90 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 278, 280 adet işlem
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11:37PRDGS
Yüzde 5.85 oranında artışla 6.33 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 658, 529 adet işlem