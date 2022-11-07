***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.11.2022 11:42
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077177
BIST
13:004.315
En Yüksek
|Değişim
|: 2,32%
|| 98,01
|Açılış
|: 4.230
|
|Önceki Kapanış
|: 4.217
|
4.319
En Düşük
4.230
13:0018,6063
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0400
|Açılış
|: 18,6250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6150
|
18,6584
En Düşük
18,5206
13:0018,5944
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,1031
|Açılış
|: 18,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5100
|
18,6274
En Düşük
18,3801
13:001.004,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,46
|Açılış
|: 1.004,46
|
|Önceki Kapanış
|: 1.004,00
|
1.006,11
En Düşük
997,25
BIST En Aktif Hisseler13:00
|EREGL
|36,62
|4.931.115.251
|% 9,97
|
|VAKKO
|41,32
|63.773.054
|% 9,95
|
|GARFA
|19,67
|8.804.636
|% 9,95
|
|INVEO
|28,30
|72.487.565
|% 9,95
|
|COSMO
|92,85
|457.843
|% 9,95
|
|KIMMR
|9,16
|14.927.556
|% -9,93
|
|PRKME
|14,28
|92.405.958
|% -8,64
|
|ARENA
|16,77
|44.176.268
|% -7,60
|
|MERCN
|25,82
|63.934.268
|% -6,85
|
|DITAS
|35,06
|18.493.495
|% -6,80
|
|EREGL
|36,62
|4.931.115.251
|% 9,97
|
|KRDMD
|13,90
|4.866.309.705
|% 6,92
|
|THYAO
|104,00
|3.730.731.085
|% -0,19
|
|PETKM
|14,32
|2.525.458.978
|% 2,29
|
|SASA
|146,40
|1.970.519.925
|% 2,02
|
|KRDMD
|13,90
|4.866.309.705
|% 6,92
|
|EKGYO
|4,74
|1.495.945.879
|% 3,04
|
|PETKM
|14,32
|2.525.458.978
|% 2,29
|
|ISCTR
|9,27
|1.358.901.557
|% 3,58
|
|EREGL
|36,62
|4.931.115.251
|% 9,97
|
|13:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6018
|18,6063
|% 0,22
|
|Euro
|18,5860
|18,5944
|% 0,56
|
|Sterlin
|21,2301
|21,3366
|% 0,80
|
|Frank
|18,6833
|18,7959
|% 0,44
|
|Riyal
|4,9364
|4,9611
|% 0,22
|
|13:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.679
|1.679
|-2,63
|
|Altın Gr.
|1.004
|1.005
|0,54
|
|Cumhuriyet
|6.687
|6.788
|-1,00
|
|Tam
|6.722
|6.771
|137,00
|
|Yarım
|3.275
|3.310
|66,00
|
|Çeyrek
|1.643
|1.656
|35,00
|
|Gümüş.Ons
|20,71
|20,76
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|12,39
|12,41
|-0,06
|
|B. Petrol
|98,19
|98,19
|-0,38
|