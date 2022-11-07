***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.11.2022 11:50
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077181
BIST
12:134.318
En Yüksek
|Değişim
|: 2,40%
|| 101,41
|Açılış
|: 4.230
|
|Önceki Kapanış
|: 4.217
|
4.319
En Düşük
4.230
12:1318,6067
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0404
|Açılış
|: 18,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6150
|
18,6584
En Düşük
18,5206
12:1318,5897
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0984
|Açılış
|: 18,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5100
|
18,6274
En Düşük
18,3801
12:131.003,90
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,10
|Açılış
|: 1.003,90
|
|Önceki Kapanış
|: 1.004,00
|
1.006,11
En Düşük
997,25
BIST En Aktif Hisseler12:11
|EREGL
|36,62
|4.877.167.326
|% 9,97
|
|VAKKO
|41,32
|62.899.136
|% 9,95
|
|INVEO
|28,30
|70.119.732
|% 9,95
|
|COSMO
|92,85
|457.843
|% 9,95
|
|ISDMR
|30,74
|317.893.884
|% 9,94
|
|KIMMR
|9,16
|13.997.376
|% -9,93
|
|PRKME
|14,20
|80.384.145
|% -9,15
|
|ULAS
|8,53
|5.747.418
|% -8,28
|
|ISBTR
|42.199,90
|42.200
|% -7,74
|
|ARENA
|16,75
|32.626.588
|% -7,71
|
|EREGL
|36,62
|4.877.167.326
|% 9,97
|
|KRDMD
|13,90
|4.106.628.860
|% 6,92
|
|THYAO
|103,60
|3.036.430.679
|% -0,58
|
|SASA
|147,40
|1.828.370.091
|% 2,72
|
|PETKM
|14,17
|1.545.342.905
|% 1,21
|
|KRDMD
|13,90
|4.106.628.860
|% 6,92
|
|EKGYO
|4,68
|1.108.513.416
|% 1,74
|
|EREGL
|36,62
|4.877.167.326
|% 9,97
|
|ISCTR
|9,29
|1.188.266.130
|% 3,80
|
|PETKM
|14,17
|1.545.342.905
|% 1,21
|
|12:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6009
|18,6090
|% 0,23
|
|Euro
|18,5894
|18,6051
|% 0,62
|
|Sterlin
|21,2664
|21,3731
|% 0,97
|
|Frank
|18,6883
|18,8009
|% 0,46
|
|Riyal
|4,9357
|4,9604
|% 0,21
|
|12:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.679
|1.679
|-2,93
|
|Altın Gr.
|1.003
|1.003
|-0,57
|
|Cumhuriyet
|6.667
|6.768
|-21,00
|
|Tam
|6.710
|6.768
|134,00
|
|Yarım
|3.269
|3.309
|65,00
|
|Çeyrek
|1.640
|1.655
|34,00
|
|Gümüş.Ons
|20,77
|20,80
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|12,40
|12,41
|-0,06
|
|B. Petrol
|97,96
|97,96
|-0,61
|
Seans Raporu
12:11
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12:26BIOEN
Yüzde 7.42 oranında artışla 13.61 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 382, 072 adet işlem
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12:25XU100
Endeks 4, 314 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 3 üstünde . İşlem hacmi 42, 328.00 milyon TL de
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12:25BRSAN
Yüzde 5.48 oranında artışla 56.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 516, 532 adet işlem
-
12:24KONYA
Yüzde 8.10 oranında artışla 2, 508.00 lira fiyatla işlem gören hissede 47, 840 adet işlem
-
12:23GARFA
Yüzde 9.33 oranında artışla 19.56 lira fiyatla işlem gören hissede 411, 290 adet işlem