***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.11.2022 11:51
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077182
BIST
11:364.296
En Yüksek
|Değişim
|: 1,87%
|| 79,02
|Açılış
|: 4.230
|
|Önceki Kapanış
|: 4.217
|
4.310
En Düşük
4.230
11:3618,6069
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0406
|Açılış
|: 18,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6150
|
18,6584
En Düşük
18,5206
11:3618,5688
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0775
|Açılış
|: 18,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5100
|
18,5757
En Düşük
18,3801
11:361.001,29
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -2,71
|Açılış
|: 1.001,29
|
|Önceki Kapanış
|: 1.004,00
|
1.006,11
En Düşük
997,25
BIST En Aktif Hisseler11:34
|VBTYZ
|41,62
|27.494.911
|% 9,99
|
|INVEO
|28,30
|67.972.356
|% 9,95
|
|COSMO
|92,85
|457.843
|% 9,95
|
|VKFYO
|7,08
|16.062.894
|% 9,94
|
|GARFA
|19,66
|7.370.628
|% 9,89
|
|KIMMR
|9,16
|13.584.727
|% -9,93
|
|AYDEM
|17,28
|286.232.007
|% -8,72
|
|ULAS
|8,49
|5.123.447
|% -8,71
|
|PRKME
|14,27
|73.544.148
|% -8,70
|
|ISBTR
|42.199,90
|42.200
|% -7,74
|
|EREGL
|36,34
|4.423.238.529
|% 9,13
|
|KRDMD
|13,65
|3.143.340.974
|% 5,00
|
|THYAO
|103,70
|2.385.507.031
|% -0,48
|
|SASA
|146,80
|1.687.118.008
|% 2,30
|
|TUPRS
|435,60
|1.170.030.462
|% 1,73
|
|KRDMD
|13,65
|3.143.340.974
|% 5,00
|
|EKGYO
|4,67
|1.047.247.751
|% 1,52
|
|EREGL
|36,34
|4.423.238.529
|% 9,13
|
|ISCTR
|9,25
|941.672.334
|% 3,35
|
|HALKB
|8,86
|830.993.169
|% 3,75
|
|11:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6032
|18,6078
|% 0,22
|
|Euro
|18,5466
|18,5643
|% 0,39
|
|Sterlin
|21,1219
|21,2278
|% 0,28
|
|Frank
|18,6453
|18,7577
|% 0,23
|
|Riyal
|4,9359
|4,9606
|% 0,21
|
|11:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.673
|1.673
|-8,31
|
|Altın Gr.
|1.001
|1.001
|-2,71
|
|Cumhuriyet
|6.688
|6.789
|37,00
|
|Tam
|6.699
|6.755
|121,00
|
|Yarım
|3.264
|3.302
|58,00
|
|Çeyrek
|1.637
|1.652
|31,00
|
|Gümüş.Ons
|20,58
|20,61
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|12,32
|12,33
|-0,14
|
|B. Petrol
|97,95
|97,95
|-0,62
|
Seans Raporu
11:34
daha fazla
-
11:50
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler THYAO, GUBRF, ARCLK
-
11:50XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 81, 71 artarak (% 2.20 ) 3, 801
-
11:50
Tavandan işlem gören hisse senedleri : VBTYZ, INVEO, VKFYO, COSMO
-
11:50
EREGL, ATSYH, BASCM değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
11:50
CASA, LUKSK, KIMMR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında