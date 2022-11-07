***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.11.2022 11:51
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077183
BIST
12:064.310
En Yüksek
|Değişim
|: 2,22%
|| 93,43
|Açılış
|: 4.230
|
|Önceki Kapanış
|: 4.217
|
4.311
En Düşük
4.230
12:0618,6070
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0407
|Açılış
|: 18,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6150
|
18,6584
En Düşük
18,5206
12:0618,6132
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,1219
|Açılış
|: 18,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5100
|
18,6274
En Düşük
18,3801
12:061.003,01
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,99
|Açılış
|: 1.003,43
|
|Önceki Kapanış
|: 1.004,00
|
1.006,11
En Düşük
997,25
BIST En Aktif Hisseler12:05
|EREGL
|36,62
|4.869.310.395
|% 9,97
|
|INVEO
|28,30
|69.884.220
|% 9,95
|
|VAKKO
|41,32
|62.569.155
|% 9,95
|
|COSMO
|92,85
|457.843
|% 9,95
|
|VKFYO
|7,08
|16.442.410
|% 9,94
|
|KIMMR
|9,16
|13.980.192
|% -9,93
|
|PRKME
|14,21
|78.950.932
|% -9,09
|
|ULAS
|8,49
|5.684.475
|% -8,71
|
|ARENA
|16,70
|31.200.086
|% -7,99
|
|ISBTR
|42.199,90
|42.200
|% -7,74
|
|EREGL
|36,62
|4.869.310.395
|% 9,97
|
|KRDMD
|13,92
|3.960.812.677
|% 7,08
|
|THYAO
|103,60
|2.938.639.657
|% -0,58
|
|SASA
|147,60
|1.799.734.151
|% 2,86
|
|TUPRS
|436,00
|1.367.083.794
|% 1,82
|
|KRDMD
|13,92
|3.960.812.677
|% 7,08
|
|EKGYO
|4,67
|1.106.602.420
|% 1,52
|
|EREGL
|36,62
|4.869.310.395
|% 9,97
|
|ISCTR
|9,30
|1.155.388.919
|% 3,91
|
|HALKB
|8,88
|951.001.410
|% 3,98
|
|12:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6032
|18,6066
|% 0,22
|
|Euro
|18,6101
|18,6211
|% 0,70
|
|Sterlin
|21,1973
|21,3036
|% 0,64
|
|Frank
|18,6833
|18,7959
|% 0,44
|
|Riyal
|4,9352
|4,9600
|% 0,20
|
|12:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.677
|1.677
|-4,39
|
|Altın Gr.
|1.002
|1.002
|-1,55
|
|Cumhuriyet
|6.688
|6.789
|37,00
|
|Tam
|6.702
|6.761
|127,00
|
|Yarım
|3.265
|3.305
|61,00
|
|Çeyrek
|1.638
|1.653
|32,00
|
|Gümüş.Ons
|20,76
|20,79
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|12,36
|12,37
|-0,10
|
|B. Petrol
|98,30
|98,30
|-0,27
|
Seans Raporu
12:05
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12:20
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